На состоявшемся в прошлый четверг, 19 сентября, заседании Таллиннского городского собрания фракция Партии реформ выступила с политическим заявлением: требование о знании русского языка должно исчезнуть из объявлений о вакансиях в таллиннских городских учреждениях, а политическое соглашение об этом должно быть достигнуто к декабрю 2024 года.
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«Если русский язык не нужен для работы, его не следует требовать»: что думают коалиционные партнеры о предложении Партии реформ
Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Если судить по комментариям в соцсетях, очевидно, люди совершенно по-разному поняли, что же конкретно предложили реформисты. Но что на этот счет думают партнеры Партии реформ по столичной коалиции: поддерживают они подобные перемены или не видят в них острой необходимости?
Как представляющий Социал-демократическую партию мэр Таллинна Евгений Осиновский, так и вице-мэр Таллинна от партии «Ээсти 200» Алексей Яшин сходятся во мнении, что в городских структурах существуют рабочие места, где знание русского и других иностранных языков является необходимым, поэтому эта информация могла бы отражаться и в предложениях о работе.