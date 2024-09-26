«Если русский язык не нужен для работы, его не следует требовать»: что думают коалиционные партнеры о предложении Партии реформ

Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Если судить по комментариям в соцсетях, очевидно, люди совершенно по-разному поняли, что же конкретно предложили реформисты. Но что на этот счет думают партнеры Партии реформ по столичной коалиции: поддерживают они подобные перемены или не видят в них острой необходимости?