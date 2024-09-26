Крупная госфирма хочет кардинально перестроить главный офис, объясняя это интересами безопасности Эстонии

«Нынешнее офисное здание Elering было построено в то время, когда вокруг него царила совершенно иная ситуация с безопасностью, и оно больше не соответствует стандартам, необходимым для обеспечения энергетической безопасности, - заявил Калле Килк, председатель правления Elering. - Компания Elering должна поддерживать работоспособность энергосистемы даже в трудные моменты, для этого необходимо обеспечить стабильную работу как инфраструктуры, так и центра управления».