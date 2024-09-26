Кандидат в президенты МОК резко высказался о России: страна по-прежнему грубо нарушает Олимпийскую хартию

«Хотелось бы как можно скорее пересмотреть вопрос реинтеграции Олимпийского комитета России. Россия не уважала олимпийское перемирие в 2022 году, поэтому и была отстранена. В то же время мы не принимали чью-либо сторону в этом конфликте. Однако Россия по-прежнему грубо нарушает Олимпийскую хартию. Но как только причины для отстранения исчезнут, нам придётся усердно поработать, чтобы вернуть Россию», - прокомментировал Самаранч ситуацию агентству AFP.