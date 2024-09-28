Владимир Путин взялся за строительство новой элиты, которая должна, по его плану, состоять из отличившихся на войне против Украины россиян. Писатель Виктор Ерофеев пишет, что это скорее имитация новых героев, говорящая о приоритетах Путина и его окончательном разрыве с Европой, чем реальная смена поколений элит. Старая гвардия, укоренившаяся во власти, не позволит новым военным пришельцам захватить командные посты и будет этому сопротивляться всеми силами своего бюрократического веса и опыта.
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ ⟩ Бессмертие Путина и новые герои России
Чем дальше продолжается война, тем больше приносит она вреда для будущего России. Я недавно, оказавшись на побережье Балтийского море в Латвии, разговорился с украинским бизнесменом из Донецкой области, который после русской оккупации потерял ресторанный бизнес, разлетевшийся на куски дом, и чудом оставшись живым, оказался на старости лет «бомжом». Сколько лет украинцы будут ненавидеть русских? Он ответил спокойно: «Лет триста».
Даже если Россия отторгует на будущих мирных переговорах часть территории Украины, ее успех будет равен моральным поражениям. Стоили ли все это затевать с точки зрения будущего России?
Ответ очевиден.
Однако Главнокомандующий российской армии Путин хочет не только изменить карту Европы, но и навести окончательный порядок в домашних делах. Он увлекся идеей бессмертия, о чем сообщают российские врачи, занимающиеся проблемами старения. Если на этом фронте будет достигнут успех, Россия вечного (или полувечного) Путина станет моделью самодержавия на все времена.
В этом году он анонсировал национальный проект - «Новые технологии сбережения здоровья». Речь идет о разработке «биомедицинских технологий будущего для активного долголетия и здорового старения».
Власти считают, что такой проект сохранит к 2030 году 175 000 жизней. Оппозиционные СМИ утверждают, что за два с половиной года войны с Украиной Россия потеряла 120 000 человек.
Физика Михаила Ковальчука - близкого друга Путина и главу института Курчатова - называют лоббистом проекта. Он склонен высказывать оригинальные идеи, верит в создание биологического оружия, направленного исключительно на россиян, поскольку существует «геном русского человека».
Эликсир бессмертия
Что же касается американского генома, то возникает тема искусственно созданных в США «служебных людей». Они обладают «ограниченным самосознанием». Их размножение находится под контролем, они потребляют дешевый корм генно-модифицированных организмов. Критики Путина считают, что в эти теории верит сам президент. В свое время искал эликсир бессмертия и товарищ Сталин.
Помимо бессмертия Путин взялся за строительство новой элиты, которая должна прийти на смену нынешней номенклатуре, состоящей из верноподданических консерваторов и тайных либералов, мечтающих о скорейшем окончании войны. Этот новый тренд должен, конечно, обеспокоить всех сегодняшних начальников.
Нынешняя элита в сущности мечтает о том, что после нынешнего диктатора должен появиться новый Хрущев, который даст стране передышку, объявив об очередной политической оттепели. Эта возможная оттепель так или иначе вновь прорубит окно в Европу и в конечном счете обеспечит Россию необходимым набором европейских ценностей. Сейчас же эти ценности выжигаются повсеместно, и на их месте должна будет воздвигнута другая пирамида власти.
В основании такой пирамиды заложена патриотическая идея опоры на тех, кто стал героем войны с Украиной. Это срез военного общества от 20 до 60 лет, которое отличилось победами в боях с врагом. Естественно, с точки зрения украинских наблюдателей, эти победы зачастую сопровождались безжалостным отношением к мирному населению, будь то в Мариуполе или в Буче, однако по российской версии событий кроме так называемых побочных потерь не был убит ни один мирный житель Украины.
Новая элита
Кандидатами на места в новой элите, прежде всего, являются обладатели высшего знака отличия Героя России. Речь идет об офицерах с высшем образованием, не имеющим судимости.
Один из них, 41-летний Юрий Нимченко достиг действительно фантастических высот. Он стал сенатором России. Его военная заслуга заключалась в том, что он в начальные дни войны вместе с экипажем своего танка подбил девять танков противника и один БТР. За это Путин наградил его высшей наградой, он стал героем России. Вслед за этой наградой он впоследствии получил целый ряд орденов и медалей.
Нынче он представляет в Сенате Крым, радуется тесному общению с начальником Крыма Аксеновым, с которым, по его словам, он готов пойти в разведку. Нимченко до аннексии Крыма был гражданином Украины и свой переход на сторону России сделал в связи с победами России в Крыму и далее на Донбассе.
Другие кандидаты на высокие должности рассыпаны по всей стране и внедряются во власть с помощью наставников, губернаторов краев и областей, советников президента. Их еще не так много, счет идет на десятки, у них, как правило, настывшие, как бы отмороженные лица, они впились во власть, как настоящие клещи, и вырвать их из органов власти будет непростой задачей.
Но представляют ли они реальную угрозу для старой элиты, по ночам мечтающей о прекращении войны? Их сила - молодой возраст, их слабость, казалось бы, в том, что они скорее назначенцы, чем новое поколение элиты, которое одобрило население страны. Они целиком и полностью зависят от Путина, благодарны ему по гроб жизни, но они или покинут свои должности вместе со смертью Путина, либо переродятся, будут подыгрывать новым властям.
Это скорее имитация новых героев, имитация показательная, говорящая о приоритетах Путина и его окончательном разрыве с Европой, чем реальная смена поколений элит. Старая гвардия, укоренившаяся во власти, не позволит новым военным пришельцам захватить командные посты, будет этому сопротивляться всеми силами своего бюрократического веса и опыта.
Герои и антигерои
Частая смена героев России на антигероев, свойственная вообще истории России с самого ее зарождения, задействована Путиным с новой силой во время войны с Украиной. На этот раз антигероями стали не только популярные певцы, писатели, журналисты, уехавшие из страны в знак протеста против войны, но и самые высокие чины армейского сообщества. В скандальных антигероях оказались больше десятка лоснящихся от сладкой жизни генералов, заместителей министра обороны и прочие военные начальники.
Если бы год назад кто-либо из русских диссидентов выступил с критикой этих военных вельмож, он бы попал в тюрьму как распространитель фейков об армии. Теперь же проправительственные и оппозиционные блогеры - редкий случай - одновременно радуются посадкам военноначальников.
Есть русская поговорка: лошадей на переправе не меняют. А тут не просто переправа, здесь уже двухлетняя военная мясорубка, и такие посадки, несомненно, подрывают авторитет армии и заставляют генералов всех мастей, а также низшие чины вплоть до капитанов не воевать, а трепетать за свое будущее. Видимо, плохо спит по ночам и бывший министр обороны Сергей Шойгу, ближайший приятель Путина, товарищ по сибирским каникулам и общению с шаманами, который, как иронизируют оппозиционеры, должен был страдать и уживаться с наказанными нынче сотрудниками. За что наказанными?
Проделки генералов
Ну, конечно, за коррупцию. Взять того же Тимура Иванова, бывшего замминистра обороны, чей образ жизни мало чем отличался от роскошного бытия монакских принцев, а, может быть, и превосходил их по шику существования, поскольку он владел не только богатствами, но и суровой властью над подчиненными, что в армии порою граничит с садизмом. Его великолепная жена в дорогих платьях с полуобнаженной грудью, ей было что показать, царила в светском мире российской столицы и разъезжала по мировым курортам (по крайней мере, до войны).
Попав неожиданно за решетку, благообразный начальник не поверил своему паданию, писал слезные письма на самый верх, но потом сдулся и превратился в испуганного заключенного, которому грозит до 15 лет тюрьмы. Трансформация, достойная пера Льва Толстого.
Поразительным образом, другие, менее лощеные генералы с отъевшимися, блинообразными физиономиями воровали на строительстве патриотического парка под Москвой с недавно выстроенным собором камуфляжных тонов. Путин, трепетно относящийся сейчас к православию как одной из основных скреп традиционных ценностей России, узнав о проделках генералов в этом священном отсеке патриотического воспитания, видимо, был взбешен.
Человек эмоциональный, ставящий свой гнев, подозрительность и злопамятство выше всего, ему уже было все равно, война или не война, он не смог смириться с воровством в армии, с роскошной жизнью во время схватки России с Западом Тимура Иванова. Ослабил он тем самым армию или не ослабил - для него этот вопрос оказался второстепенным.
Импульсивный президент рубанул армию по-живому. А ведь эти коррумпированные генералы были теми самыми фанатичными помощниками Путина, которые аплодировали ему, задумавшему войну, приходя в экстаз от его похода на Запад. Теперь же, когда за решеткой оказались его почитатели, видно, что у них не было никакой возможности сказать нет президенту, даже если бы они были против войны.
Повязанные коррупцией в невероятных масштабах, использующих рабский труд солдат на строительстве своих дворцов, они изначально были лишены права свободного голоса. Воровские нравы подталкивали их идти за паханом. Но вот пахан в конце концов взбеленился.
Собственно, чем отличались эти военноначальники от участников знаменитой московской полуголой вечеринки в Москве, которая изначально взбесила Путина. Те устроили сладкую жизни в рамках богемы, ужасно, конечно, для власти, но это их нравы, а вот эти вояки предали нашего царя, нанеся ему удар в спину.
Не страна, а дурдом
В общем, строго говоря, не страна, а дурдом. Идут походом в Украину под названием Специальной военной операции, но какая же это операция, если часть армии воюет теперь в Курской области, кусок которой захватили украинцы.
Ясно, что война должна прекратиться как можно скорее. Сотни тысяч убитых с двух сторон, огромное количество раненых, покалеченных людей, миллионы беженцев, оставшихся без крова - все это стало возможным по прихоти одного человека, который решил, что у него страну украдут американцы и сатанинское НАТО.
Запад, конечно, не был белым и пушистым ни до войны, ни во время ее. Решимость Путина объявить войну он проморгал, достаточно равнодушно отнесясь к покорению Крыма. С началом войны были видно колебания всех западных стран относительно помощи Украины. Угроза третьей мировой войны до сих пор висит над всеми нами как дамоклов меч. К власти в Европе рвутся и уже где-то приходят люди крайне правых убеждений, идет девальвация демократических ценностей. Оглядываясь на тот мир, который еще не знал ковида и конфронтации России и Запада, думаешь: вот это потерянный рай. Его невозможно обрести вновь. А что возможно?