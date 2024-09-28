ВИКТОР ЕРОФЕЕВ Бессмертие Путина и новые герои России

Новая элита

Кандидатами на места в новой элите, прежде всего, являются обладатели высшего знака отличия Героя России. Речь идет об офицерах с высшем образованием, не имеющим судимости.

Один из них, 41-летний Юрий Нимченко достиг действительно фантастических высот. Он стал сенатором России. Его военная заслуга заключалась в том, что он в начальные дни войны вместе с экипажем своего танка подбил девять танков противника и один БТР. За это Путин наградил его высшей наградой, он стал героем России. Вслед за этой наградой он впоследствии получил целый ряд орденов и медалей.

Нынче он представляет в Сенате Крым, радуется тесному общению с начальником Крыма Аксеновым, с которым, по его словам, он готов пойти в разведку. Нимченко до аннексии Крыма был гражданином Украины и свой переход на сторону России сделал в связи с победами России в Крыму и далее на Донбассе.

Другие кандидаты на высокие должности рассыпаны по всей стране и внедряются во власть с помощью наставников, губернаторов краев и областей, советников президента. Их еще не так много, счет идет на десятки, у них, как правило, настывшие, как бы отмороженные лица, они впились во власть, как настоящие клещи, и вырвать их из органов власти будет непростой задачей.