Посетители тюрем будут проходить более строгую проверку

Лицам, отказавшимся от проверки анкетных данных, доступ на территорию тюрьмы будет закрыт.

В пресс-релизе Министерства юстиции говорится, что также будут уточнены положения, касающиеся баз данных задержанных, арестованных и условно осужденных.

Как отмечает министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста, цель предложенных изменений состоит, в числе прочего, в том, чтобы обеспечить более эффективную защиту правопорядка и безопасности тюрем.

Важно также, чтобы с заключенными работали заслуживающие доверия люди, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к сотрудникам мест заключения, считает Пакоста.

Заключенные не должны вступать в контакт с людьми, которые сами могут представлять угрозу безопасности, а также с теми, кем заключенные могут легко манипулировать в своих целях, подчеркивает министр.

Нередки случаи, когда посетители тюрем пытаются пронести с собой запрещенные предметы или вещества. Аналогичные инциденты происходят порой и с участием сотрудников исправительных учреждений, констатирует Пакоста.

Вот почему министерство приняло решение разработать дополнительные правила проверки их биографии, поясняет она.

Законопроект также облегчает обработку данных для получения более четкой оценки того, может ли посетитель тюрьмы представлять опасность для сотрудников, заключенных или других посетителей.