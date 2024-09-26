Перевод: Валерия Ермакова

«Детское пособие совершенно точно не способствует рождению, но при этом ложится расходами на налогоплательщиков и ухудшает эффективность нашей экономики. Все подобные неясные пособия нужно отменить, иначе получается, что молодое поколение оплачивает все возрастающие социальные расходы», - говорит Осиновский.

Олег Осиновский в интервью Postimees в октябре прошлого года отметил, что одна из проблем эстонской политики заключается в том, что многие образованные и умные люди не хотят заниматься политикой.

«В Рийгикогу единственное, что может делать человек - это нажимать кнопку, причем ему еще и подсказывают, как это делать. Для умного человека зарплата политика слишком низкая, ведь в частном секторе он может зарабатывать гораздо больше. А для глупого такая зарплата вполне приемлема. Кроме того, жизнь политика далеко не спокойна - все его экономические интересы и личная жизнь становятся общественным достоянием», - отметил Осиновский.

«Конечно, не все политики глупы, но умных могло бы быть значительно больше», - добавил он.

О своем сыне Евгении Осиновском он сказал, что тот выше среднего уровня эстонских политиков, потому что у него высокий интеллект.