В пятницу в Эстонии будет дождливо, но почти по-летнему тепло

К утру сильные дожди пройдут, местами прояснения. Ветер юго-восточный и южный, 5-10, порывами до 14, на островах и западном побережье 9-14, порывами до 20 м/с, после полуночи на островах, а ближе к утру и в материковой части страны сменит направление на южное и юго-западное. Температура воздуха - 11-16 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня на западе страны по многим, на востоке по отдельным регионам дожди, во второй половине дня интенсивные дожди распространятся с юга и юго-запада страны на север, местами грозы.

Ветер южный и юго-западный, 6-12, порывами до 16, на побережье 9-14, порывами до 20, на островах и западном побережье до 23 м/с. Температура воздуха - 15-19 градусов тепла.