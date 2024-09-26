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«Техосмотр она бы не прошла»: купленная без предварительной проверки машина оказалась ржавым ведром с болтами

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Автохлам иллюстративный.
Автохлам иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

Всевозможные эксперты, а также ведомства регулярно призывают тщательно проверять понравившися автомобиль до заключения сделки о покупке. Разумеется, проверка обойдется в определнную сумму денег, зато это поможет снизить риск покупки непригодной для использования машины. К сожалению, очередной житель Эстонии предпочел учиться на своих ошибках.

А что это за лампочка?

В начале мая житель Эстонии решил приобрести довольно редкий для наших широт автомобиль Ford Mustang Coupe. После изучения объявления о продаже он решил наведаться на площадку по продаже подержанных машин.

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