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В РФ хотят запретить «чайлдфри». Это как-то повлияет на рождаемость? (1)

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Родильный дом в России (иллюстративное фото).
Родильный дом в России (иллюстративное фото). Фото: Andrei Kasprishin

В Госдуму внесен законопроект, который вводит штрафы за «пропаганду чайлдфри» - сознательного отказа от деторождения. Такого движения де-факто в России не существует. Как запрет скажется на уровне рождаемости в стране?

Российские власти намерены преследовать тех, кто призывает к сознательному отказу от деторождения - «чайлдфри».

За «пропаганду» таких воззрений планируется ввести штрафы: до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

Такие меры содержатся в законопроекте, внесенном в Госдуму РФ по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Согласно поправкам, которые планируется внести в несколько федеральных законов, будет запрещено размещать контент, «пропагандирующий отказ от деторождения» в СМИ, рекламе и соцсетях.

Вскоре ожидается, что движение «чайлдфри» должны признать в России «экстремистским» - по аналогии с «международным движением ЛГБТ». Об этом заявил в июне заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов.

DW разбиралась, кто может попасть под преследование и что думают об этом законе россиянки.

Как зародился «чайлдфри» в России

Определить количество сторонников «чайлдфри» в России довольно сложно, поскольку такого юридически оформленного движения в стране не существует.

Из открытых источников известно, что сообщество русскоязычных «чайлдфри» зарегистрировали в 2004 году в «Живом журнале».

Там, среди прочего, обсуждали плюсы бездетности, выступали за упрощение добровольной стерилизации и критиковали в 2015 году тогда еще петербургского депутата Виталия Милонова за его призывы проверять сторонников «чайлдфри» на экстремизм.

Один из тех, кто администрировал несколько сообществ «чайлдфри» в соцсетях, - предприниматель из Москвы Эдуард Лисовский.

Незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину он покинул Россию, к этому моменту несколько его пабликов уже были заблокированы по требованию прокуратуры, так как они, по мнению российских властей, «пропагандировали ненависть к семейным ценностям».

В том же 2022 году представители властей РФ вновь заговорили о возможности запрета «чайлдфри».

Лисовский в ответ на это написал в своих соцсетях: «Госдума хочет меня запретить. На всякий случай уехал из страны».

Позже в интервью «Север.Реалии» Лисовский сказал, что вернулся в Россию, а прежние посты, по его словам, носили «шуточный характер».

Себя он к «чайлдфри» более не относит, так как недавно, по его словам, у него появился ребенок.

На вопросы DW на момент подготовки этой публикации Лисовский не ответил.

Закон ударит по просветительским проектам о репродукции

Если законопроект будет принят, то репрессивные меры коснутся, прежде всего, просветителей, считает активистка в сфере репродуктивных прав родителей, соосновательница подкаст-проекта «Никакого правильно» Мария Карнович-Валуа.

К движению «чайлдфри» она себя не относит, так как у нее есть ребенок - прежде она 8 лет пыталась решить проблему репродуктивного здоровья.

В то же время активистка считает абсурдным запрет «чайлдфри», так как женщина вольна самостоятельно распоряжаться своим телом.

По мнению Карнович-Валуа, государство стремится криминализировать разговоры на тему репродукции.

«Мы, конечно, под прямой угрозой, но пока решили не вносить изменения в свою работу, так как не находимся в России», - говорит активистка.

Подобные проекты внутри России вряд ли смогут продолжить работу, считает она, из-за достаточно серьезных штрафов. Эта мера, уверена Карнович-Валуа, принципиально не повлияет на численность сторонников «чайлдфри» в России, а в конечном итоге на уровень рождаемости в стране.

«Можно однозначно говорить, учитывая огромную научную базу по всему миру, что на рождаемость влияют меры поддержки», - подчеркивает она.

Число сторонников «чайлдфри» в России растет?

Аналогичной точки зрения придерживается демограф Алексей Ракша, который с 2014 по 2020 годы работал в управлении статистики населения и здравоохранения Росстата.

Он отмечает, что коэффициент рождаемости в стране сокращается ежегодно. По его словам, власти выбрали тупиковый путь запрета мифического движения «чайлдфри»: «Это выглядит как истерика».

По его мнению, наиболее эффективным инструментом для стимулирования рождаемости остается финансовое поощрение.

«Рост рождаемости даст введение новых материнских капиталов по 1,5-2 млн рублей на второго и третьего ребенка без критерия нуждаемости и адресности. На это нужно будет примерно 3,2 трлн в год», - говорит Ракша, отмечая, что это могло бы повысить показатель рождаемости на 15-20%.

В целом, сознательных отказчиков от деторождения стало в России больше во многом из-за «политической ситуации» в стране, говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Репродуктивные намерения россиян».

Около 20% россиян, опрошенных социологами в 2023 году, сложно отнести к прямым сторонникам «чайлдфри», но они признались, что на неопределенное время отказались от планов рождения детей.

Авторы исследования пришли к выводу, что на этот выбор влияют психологические факторы: «Тревога и страх, а также несогласие с курсом страны, побуждают респондентов отложить рождение детей на неопределенный срок».

Что думают россиянки о запрете «чайлдфри»

30-летняя Мария (имя изменено по просьбе собеседницы. - ред.) из Екатеринбурга поняла, что не хочет детей, когда планировала собственную беременность - к этому моменту она посещала различные медицинские процедуры: «Я много рассуждала и поняла, что внутри меня нет желания и понимания, зачем мне рожать ребенка».

Осознать это нежелание помог ей, говорит Мария, феминизм, но сейчас государство пытается распоряжаться ее телом.

По ее словам, в городе появляются билборды про радость от материнства и беременности: «Очень интересно, в чем? В том, что ты родишь ребенка, а его потом отправят на войну?».

Экономическая нестабильность в стране - одна из причин, по которым не хочет детей и 32-летняя Татьяна, директор компании, работающей в сфере маркетплейса.

Ее беспокоит уровень жизни в старости: «Сколько для этого мне нужно накопить? Плюс один человек вообще жестко не вписывается в бюджет».

Закон против «пропаганды чайлдфри» ее беспокоит, но она не особенно боится возможного введения «налога на бездетность», как это было в СССР: «У нас в стране достаточно большая культура уклонения от налогов».

Кроме того, подчеркивает она, в стране большая часть населения не может иметь детей по разным причинам, в том числе медицинским.

35-летняя преподавательница Ольга (имя изменено по просьбе собеседницы. - ред.) в Новосибирской области тоже придерживается взглядов «чайлдфри», хотя по роду своей профессии много времени проводит с чужими детьми: «Желания родить собственного ребенка у меня нет. Я знаю, что в будущем, если захочу, всегда смогу усыновить или удочерить».

Она считает бессмысленным стимулирование рождаемости, когда власти не вкладываются в сохранение и развитие существующего «человеческого капитала» в стране.

«Но для этого нужны миллиарды рублей, а государство решило ежедневно жечь деньги на войне, и отсюда рождаются вот такие дешевые решения», - говорит она.

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