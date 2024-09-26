В Госдуму внесен законопроект, который вводит штрафы за «пропаганду чайлдфри» - сознательного отказа от деторождения. Такого движения де-факто в России не существует. Как запрет скажется на уровне рождаемости в стране?
Российские власти намерены преследовать тех, кто призывает к сознательному отказу от деторождения - «чайлдфри».
За «пропаганду» таких воззрений планируется ввести штрафы: до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.
Такие меры содержатся в законопроекте, внесенном в Госдуму РФ по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко.
Согласно поправкам, которые планируется внести в несколько федеральных законов, будет запрещено размещать контент, «пропагандирующий отказ от деторождения» в СМИ, рекламе и соцсетях.
Вскоре ожидается, что движение «чайлдфри» должны признать в России «экстремистским» - по аналогии с «международным движением ЛГБТ». Об этом заявил в июне заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов.
DW разбиралась, кто может попасть под преследование и что думают об этом законе россиянки.
Как зародился «чайлдфри» в России
Определить количество сторонников «чайлдфри» в России довольно сложно, поскольку такого юридически оформленного движения в стране не существует.
Из открытых источников известно, что сообщество русскоязычных «чайлдфри» зарегистрировали в 2004 году в «Живом журнале».
Там, среди прочего, обсуждали плюсы бездетности, выступали за упрощение добровольной стерилизации и критиковали в 2015 году тогда еще петербургского депутата Виталия Милонова за его призывы проверять сторонников «чайлдфри» на экстремизм.
Один из тех, кто администрировал несколько сообществ «чайлдфри» в соцсетях, - предприниматель из Москвы Эдуард Лисовский.
Незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину он покинул Россию, к этому моменту несколько его пабликов уже были заблокированы по требованию прокуратуры, так как они, по мнению российских властей, «пропагандировали ненависть к семейным ценностям».
В том же 2022 году представители властей РФ вновь заговорили о возможности запрета «чайлдфри».
Лисовский в ответ на это написал в своих соцсетях: «Госдума хочет меня запретить. На всякий случай уехал из страны».
Позже в интервью «Север.Реалии» Лисовский сказал, что вернулся в Россию, а прежние посты, по его словам, носили «шуточный характер».
Себя он к «чайлдфри» более не относит, так как недавно, по его словам, у него появился ребенок.
На вопросы DW на момент подготовки этой публикации Лисовский не ответил.
Закон ударит по просветительским проектам о репродукции
Если законопроект будет принят, то репрессивные меры коснутся, прежде всего, просветителей, считает активистка в сфере репродуктивных прав родителей, соосновательница подкаст-проекта «Никакого правильно» Мария Карнович-Валуа.
К движению «чайлдфри» она себя не относит, так как у нее есть ребенок - прежде она 8 лет пыталась решить проблему репродуктивного здоровья.
В то же время активистка считает абсурдным запрет «чайлдфри», так как женщина вольна самостоятельно распоряжаться своим телом.
По мнению Карнович-Валуа, государство стремится криминализировать разговоры на тему репродукции.
«Мы, конечно, под прямой угрозой, но пока решили не вносить изменения в свою работу, так как не находимся в России», - говорит активистка.
Подобные проекты внутри России вряд ли смогут продолжить работу, считает она, из-за достаточно серьезных штрафов. Эта мера, уверена Карнович-Валуа, принципиально не повлияет на численность сторонников «чайлдфри» в России, а в конечном итоге на уровень рождаемости в стране.
«Можно однозначно говорить, учитывая огромную научную базу по всему миру, что на рождаемость влияют меры поддержки», - подчеркивает она.
Число сторонников «чайлдфри» в России растет?
Аналогичной точки зрения придерживается демограф Алексей Ракша, который с 2014 по 2020 годы работал в управлении статистики населения и здравоохранения Росстата.
Он отмечает, что коэффициент рождаемости в стране сокращается ежегодно. По его словам, власти выбрали тупиковый путь запрета мифического движения «чайлдфри»: «Это выглядит как истерика».
По его мнению, наиболее эффективным инструментом для стимулирования рождаемости остается финансовое поощрение.
«Рост рождаемости даст введение новых материнских капиталов по 1,5-2 млн рублей на второго и третьего ребенка без критерия нуждаемости и адресности. На это нужно будет примерно 3,2 трлн в год», - говорит Ракша, отмечая, что это могло бы повысить показатель рождаемости на 15-20%.
В целом, сознательных отказчиков от деторождения стало в России больше во многом из-за «политической ситуации» в стране, говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Репродуктивные намерения россиян».
Около 20% россиян, опрошенных социологами в 2023 году, сложно отнести к прямым сторонникам «чайлдфри», но они признались, что на неопределенное время отказались от планов рождения детей.
Авторы исследования пришли к выводу, что на этот выбор влияют психологические факторы: «Тревога и страх, а также несогласие с курсом страны, побуждают респондентов отложить рождение детей на неопределенный срок».
Что думают россиянки о запрете «чайлдфри»
30-летняя Мария (имя изменено по просьбе собеседницы. - ред.) из Екатеринбурга поняла, что не хочет детей, когда планировала собственную беременность - к этому моменту она посещала различные медицинские процедуры: «Я много рассуждала и поняла, что внутри меня нет желания и понимания, зачем мне рожать ребенка».
Осознать это нежелание помог ей, говорит Мария, феминизм, но сейчас государство пытается распоряжаться ее телом.
По ее словам, в городе появляются билборды про радость от материнства и беременности: «Очень интересно, в чем? В том, что ты родишь ребенка, а его потом отправят на войну?».
Экономическая нестабильность в стране - одна из причин, по которым не хочет детей и 32-летняя Татьяна, директор компании, работающей в сфере маркетплейса.
Ее беспокоит уровень жизни в старости: «Сколько для этого мне нужно накопить? Плюс один человек вообще жестко не вписывается в бюджет».
Закон против «пропаганды чайлдфри» ее беспокоит, но она не особенно боится возможного введения «налога на бездетность», как это было в СССР: «У нас в стране достаточно большая культура уклонения от налогов».
Кроме того, подчеркивает она, в стране большая часть населения не может иметь детей по разным причинам, в том числе медицинским.
35-летняя преподавательница Ольга (имя изменено по просьбе собеседницы. - ред.) в Новосибирской области тоже придерживается взглядов «чайлдфри», хотя по роду своей профессии много времени проводит с чужими детьми: «Желания родить собственного ребенка у меня нет. Я знаю, что в будущем, если захочу, всегда смогу усыновить или удочерить».
Она считает бессмысленным стимулирование рождаемости, когда власти не вкладываются в сохранение и развитие существующего «человеческого капитала» в стране.
«Но для этого нужны миллиарды рублей, а государство решило ежедневно жечь деньги на войне, и отсюда рождаются вот такие дешевые решения», - говорит она.