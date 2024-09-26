В том же 2022 году представители властей РФ вновь заговорили о возможности запрета «чайлдфри».

Лисовский в ответ на это написал в своих соцсетях: «Госдума хочет меня запретить. На всякий случай уехал из страны».

Позже в интервью «Север.Реалии» Лисовский сказал, что вернулся в Россию, а прежние посты, по его словам, носили «шуточный характер».

Себя он к «чайлдфри» более не относит, так как недавно, по его словам, у него появился ребенок.

На вопросы DW на момент подготовки этой публикации Лисовский не ответил.

Закон ударит по просветительским проектам о репродукции

Если законопроект будет принят, то репрессивные меры коснутся, прежде всего, просветителей, считает активистка в сфере репродуктивных прав родителей, соосновательница подкаст-проекта «Никакого правильно» Мария Карнович-Валуа.

К движению «чайлдфри» она себя не относит, так как у нее есть ребенок - прежде она 8 лет пыталась решить проблему репродуктивного здоровья.

В то же время активистка считает абсурдным запрет «чайлдфри», так как женщина вольна самостоятельно распоряжаться своим телом.

По мнению Карнович-Валуа, государство стремится криминализировать разговоры на тему репродукции.

«Мы, конечно, под прямой угрозой, но пока решили не вносить изменения в свою работу, так как не находимся в России», - говорит активистка.