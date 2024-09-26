«Прекращения огня не будет». Израиль отверг предложение о перемирии и обещает продолжать удары по «Хезболле»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильским военным продолжать сражаться «в полную силу» и оставил без ответа вчерашний призыв о прекращении огня, сообщает его канцелярия.

В среду 11 стран и Евросоюз в совместном заявлении призвали Израиль и «Хезболлу» объявить трехнедельное перемирие и за это время попытаться урегулировать конфликт мирными средствами.

Заявление подписали США, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Канада, Австралия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Евросоюз.

В ответ на это предложение канцелярия Нетаньяху заявила: «Новости о прекращении огня - неправда. Это американо-французское предложение, на которое премьер-министр даже не отреагировал».

«Премьер-министр приказал ЦАХАЛу продолжать боевые действия с полной силой и в соответствии с представленными ему планами. Кроме того, боевые действия в Газе будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны», - отмечает офис Нетаньяху.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац позже уточнил, что «на севере прекращения огня не будет». «Мы продолжим борьбу с террористической организацией "Хезболла" всеми силами до победы и безопасного возвращения жителей севера в свои дома», - говорится в заявлении Каца, опубликованном в соцсети X.

Израильские военные заявили, что их истребители нанесли удар по объектам инфраструктуры на границе Сирии и Ливана, которые, по мнению Армии обороны Израиля, используются «Хезболлой» для «передачи оружия».