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Партия правых: правительство обмануло людей, новые налоги в первую очередь пойдут вовсе не на нужды обороны

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Пресс-конференция правительства на тему госбюджета. 25 сентября 2024 года.
Пресс-конференция правительства на тему госбюджета. 25 сентября 2024 года. Фото: Tairo Lutter / Scanpix

Расходная часть госбюджета следующего года увеличится на 617 млн евро, тогда как в гособорону будет инвестировано лишь на 145 млн евро больше, чем в бюджете этого года, указывает Партия правых.

Перевод: Павел Соболев

«С момента вступления в должность правительство объясняло все государственные финансовые проблемы Эстонии потребностями обороны. Эту же жалобу мы услышали вчера от Кристена Михала, Лаури Ляэнеметса и Кристины Каллас на пресс-конференции, посвященной представлению бюджета. Однако, если посмотреть на цифры, становится очевидно, что при поддержке повышения налогов безопасность не улучшится, а расточительство центрального правительства продолжится», - заявил Андрус Каарельсон, член правления Партии правых.

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