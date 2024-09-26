Расходная часть госбюджета следующего года увеличится на 617 млн евро, тогда как в гособорону будет инвестировано лишь на 145 млн евро больше, чем в бюджете этого года, указывает Партия правых.
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Партия правых: правительство обмануло людей, новые налоги в первую очередь пойдут вовсе не на нужды обороны
Перевод: Павел Соболев
«С момента вступления в должность правительство объясняло все государственные финансовые проблемы Эстонии потребностями обороны. Эту же жалобу мы услышали вчера от Кристена Михала, Лаури Ляэнеметса и Кристины Каллас на пресс-конференции, посвященной представлению бюджета. Однако, если посмотреть на цифры, становится очевидно, что при поддержке повышения налогов безопасность не улучшится, а расточительство центрального правительства продолжится», - заявил Андрус Каарельсон, член правления Партии правых.