Белый дом опасается, что в плане победы президента Украины Владимира Зеленского отсутствует четкая стратегия того, как именно Украина должна выиграть войну с Россией, сообщила сегодня газета Kyiv Independent со ссылкой на американских и европейских чиновников, а также газету Wall Street Journal (WSJ).
Для подписчиков
WSJ: Белый дом опасается, что в плане победы Украины отсутствует стратегия
Зеленский пообещал представить детали долгожданного плана президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис в Белом доме в четверг.
План включает в себя военную и дипломатическую составляющие, в том числе приглашение Украины вступить в НАТО, однако полные детали мирного плана пока не обнародованы. Цель плана - укрепить будущую переговорную позицию Украины и заставить Россию согласиться на справедливый мир.