WSJ: Белый дом опасается, что в плане победы Украины отсутствует стратегия

Белый дом опасается, что в плане победы президента Украины Владимира Зеленского отсутствует четкая стратегия того, как именно Украина должна выиграть войну с Россией, сообщила сегодня газета Kyiv Independent со ссылкой на американских и европейских чиновников, а также газету Wall Street Journal (WSJ).