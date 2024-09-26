Писториус: ФРГ готова стать опорой сдерживания РФ в Европе

Вклад ФРГ в вооруженные силы НАТО он описал так: «Более 35 000 немецких военнослужащих, 200 самолетов, два фрегата и дополнительные силы могут быть приведены в оперативную готовность к 2025 году».

Он подтвердил планы ФРГ к 2027 году развернуть в Литве полноценную бригаду, отметив, что направлять военнослужащих в эту страну начнут уже в текущем году.

«Для России Украина - это только начало»

В своей речи Борис Писториус выразил уверенность в том, что Украина для России - это только начало. «Россия пытается подорвать наше единство, Европейского союза и НАТО, гибридными методами. Настоящий враг Путина - наш свободный и независимый, демократический образ жизни», - подчеркнул он.

Министр посетовал на то, что в 2014 году после нападения России на Крым, «мы вместо того, чтобы отреагировать на этот звонок, нажали кнопку "отложить сигнал тревоги».

На просьбу корреспондента DW прокомментировать слова Путина о новых правилах применения российских ядерных сил Писториус ответил: Это - часть инструментария Владимира Путина. Мы видим нашу роль не в том, чтобы служить рупором и распространителем месседжей с угрозами. Это не обязательно комментировать, завтра будет еще что-то. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным, чтобы показать, что ситуация под контролем.

Накануне Путин объявил, что Россия изменила доктрину ядерного сдерживания и готова применить ядерное оружие, не дожидаясь ядерного удара по своей территории.