В минувшие выходные волонтерам приюта Cats Help пришлось срочно отвезти в ветеринарную клинику бродячего кота, здоровье которого внезапно ухудшилось. Врачи обнаружили в теле несчастного животного несколько пуль.
Шок и боль ⟩ В теле несчастного кота ветеринары обнаружили несколько пуль
Как рассказывают волонтеры Cats Help MTÜ, бродячий кот годами жил в Мууга, и местные жители его постоянно подкармливали, а зимой запускали в тепло.
На днях кота неожиданно практически парализовало, и он упал в пруд, откуда чудом выбрался самостоятельно.
Волонтеры Cats Help отвезли его в отделение неотложной помощи ветклиники PetCity в Раннамыйза. Выяснилось, что в кота несколько раз выстрелили из пневматической винтовки: пули попали в позвоночник и грудь.
Жизнь кота спасти не удалось, и его пришлось усыпить.
«Чрезвычайно печально и несправедливо, что животному пришлось испытать столько боли, в то время как живодер получил удовольствие, использовав кота в качестве живой мишени», - заявил представитель Cats Help.
В минувшие выходные волонтеры приюта также оказали помощь кошке, выпавшей из окна 16-этажного дома в Ыйсмяэ.
В желудке кошки обнаружили инородное тело, операция обошлась более чем в 1500 евро.
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