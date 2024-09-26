Шок и боль В теле несчастного кота ветеринары обнаружили несколько пуль

Как рассказывают волонтеры Cats Help MTÜ, бродячий кот годами жил в Мууга, и местные жители его постоянно подкармливали, а зимой запускали в тепло.

На днях кота неожиданно практически парализовало, и он упал в пруд, откуда чудом выбрался самостоятельно.

Волонтеры Cats Help отвезли его в отделение неотложной помощи ветклиники PetCity в Раннамыйза. Выяснилось, что в кота несколько раз выстрелили из пневматической винтовки: пули попали в позвоночник и грудь.

Жизнь кота спасти не удалось, и его пришлось усыпить.

«Чрезвычайно печально и несправедливо, что животному пришлось испытать столько боли, в то время как живодер получил удовольствие, использовав кота в качестве живой мишени», - заявил представитель Cats Help.

Выпавшая из окна кошка. Фото: Cats Help

В минувшие выходные волонтеры приюта также оказали помощь кошке, выпавшей из окна 16-этажного дома в Ыйсмяэ.

В желудке кошки обнаружили инородное тело, операция обошлась более чем в 1500 евро.

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