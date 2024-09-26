В полдень четверга рядом с заправочной станцией Raadi Terminal в Тарту открыл свои двери новый супермаркет сети Selver. Перед магазином толпились люди еще до его открытия, и найти место для парковки было трудно.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На открытии нового супермаркета было очень многолюдно, первый покупатель купил три банана
Перевод: Павел Соболев
Первую покупку совершил житель волости Тарту Арво Рехк, купивший в новом магазине три банана. «У меня небольшой бюджет, на данный момент этого достаточно, и вообще-то мое начальство - больший, чем я, специалист, когда дело доходит до покупок», - шутливо сказал Арво Рехк и указал на свою жену Хельги, которая стояла в очереди в кассу.