Согласно оценке Государственного контроля, Министерство климата (ранее Министерство окружающей среды) на протяжении десяти лет бездействовало, пока мусор сжигался в печах. Теперь в ведомстве «проснулись» и хотят через очередное повышение цен переложить свою недоделанную работу на муниципалитеты и всех налогоплательщиков.
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Государство планирует переложить ответственность на муниципалитеты: домохозяйствам грозят новые сборы за вывоз мусора?
Перевод: Ева Ойжинская
Как член Европейского союза Эстония обязана к следующему году перерабатывать не менее 55%, через пять лет - не менее 60%, а к 2035 году - уже 65% бытовых отходов. В реальности в позапрошлом году на переработку ушло только 33% отходов, а в позапрошлом году - 38%. Десять лет назад на переработку отправлялся лишь 31% отходов.