Государство планирует переложить ответственность на муниципалитеты: домохозяйствам грозят новые сборы за вывоз мусора?

Как член Европейского союза Эстония обязана к следующему году перерабатывать не менее 55%, через пять лет - не менее 60%, а к 2035 году - уже 65% бытовых отходов. В реальности в позапрошлом году на переработку ушло только 33% отходов, а в позапрошлом году - 38%. Десять лет назад на переработку отправлялся лишь 31% отходов.