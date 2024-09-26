Карис: у украинцев должна быть надежда на новое начало

На встрече заявили о необходимости всесторонней поддержки Украины и использования доходов от замороженных российских активов для компенсации причиненного агрессором ущерба и восстановления. Критически важно поддерживать работу энергосистемы.

«Россия перешла красную линию, начав войну в Украине, чтобы лишить украинцев независимого будущего. Россия ежедневно продолжает нападения на украинские больницы, детские сады и многоквартирные дома. Мы также видим прицельные удары по украинской энергосистеме, где цель России заключается в том, чтобы парализовать снабжение Украины электроэнергией, оставив людей в холоде и темноте. Все это невоенные целии, удары по ним - военное преступление», - подчеркнул Карис.

По его словам, утверждение базовых принципов устава ООН крайне необходимо для обеспечения безопасного будущего всех народов, больших и малых. «Именно поэтому все мы должны посвятить себя помощи Украине как жертве войны. Здесь нельзя останавливаться на полпути. Без победы Украины ни Европа, ни весь мир не будут в безопасности», - сказал Карис, заверив, что Эстония намерена и в дальнейшем оказывать Украине военную, политическую и экономическую поддержку и готова участвовать в ее восстановлении.

По словам президента Эстонии, восстановление Украины важно, поскольку надо, чтобы людям было куда вернуться на родине после окончания войны. «У украинцев должна быть надежда на новое начало», - сказал он и добавил, что фундамент для стабильных мира и благополучия наряду с восстановлением страны даст интеграция Украины в НАТО и ЕС.

Карис подчеркнул, что международные сотрудничество и координация сыграют решающую роль в успешном восстановлении Украины.

Эстония в начале 2024 года присоединилась к донорской платформе G7 в пользу Украины, которая играет важную роль в повышении эффективности международной координации.