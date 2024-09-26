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ЭРККИ БАХОВСКИ Внеочередные выборы не привели бы к выходу из политического тупика

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Эркки Баховски.
Эркки Баховски. Фото: Konstantin Sednev
  • Внеочередные выборы никогда не были частью эстонской политической культуры
  • Во Франции досрочные выборы ничему не помогли
  • Внеочередные выборы могут быть использованы всеми политическими силами в своих интересах

Внеочередные выборы - это не волшебный трюк, который чудесным образом вывел бы ситуацию в Эстонии из политического тупика, считает редактор мнений Postimees Эркки Баховски.

Перевод: Павел Соболев

Колумнист Тармо Пикнер во вторник в Postimeеs высказал мнение, что внеочередные выборы позволят выйти из политического тупика и что они могли бы быть назначены путем высказанной народом воли на инициированном им же референдуме. Сейчас в конституции такой возможности нет.

Я бы не был столь оптимистичен по поводу того, что внеочередные выборы могут чудесным образом разрешить политический тупик. Давайте посмотрим на Францию, где президент Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы в день европейских выборов, 9 июня, потому что его политическая партия потерпела поражение. Но результат внеочередных выборов создал еще более тупиковую ситуацию во французском парламенте, и теперь хрупкую коалицию возглавляет премьер-министр Мишель Барнье. Поляризация во французском обществе продолжается, и даже организация Парижской Олимпиады и завоевание Францией медалей не смогли ее ослабить.

Олимпийские игры в Эстонии не проводятся, и медалей из Парижа мы не получили. Скрытый посыл истории Пикнера - и также и других - заключается в том, что Партию реформ необходимо отстранить от власти, а инструментом этого отстранения являются люди, которые проголосуют на референдуме за внеочередные выборы, на которых затем Партия реформ будет отстранена от власти.

Но что, если все это не так? Если народ не хочет внеочередных выборов? Ладно, эти разговоры отчасти демагогия, и народ действительно мог бы иметь возможность сам инициировать референдумы. Но здесь спрятаны две ловушки.

Во-первых, это вопрос политической культуры. За более чем 30 лет с момента восстановления независимости Эстония развила собственную политическую культуру, которая, несомненно, молода по сравнению со старыми демократиями. Отсутствие досрочных выборов и редкость референдумов были частью этой культуры. Вопрос в том, нужно ли нам менять эту культуру, и если да, то как.

Второй вопрос более конкретен: если внеочередные выборы можно использовать для отстранения Партии реформ от власти, их же можно использовать и для возвращения Партии реформ к власти. Если избирателям Партии реформ не понравится новое правительство, они обязательно смогут организовать новый референдум. И так начнется порочный круг референдумов: готовы ли мы к проведению внеочередных выборов каждый год? Как это будет способствовать стабилизации политической системы - вопрос на миллион долларов.

Есть опасения, что причины политического тупика более глубокие, и их не решить внеочередными выборами.

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