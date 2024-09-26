ЭРККИ БАХОВСКИ Внеочередные выборы не привели бы к выходу из политического тупика

Колумнист Тармо Пикнер во вторник в Postimeеs высказал мнение, что внеочередные выборы позволят выйти из политического тупика и что они могли бы быть назначены путем высказанной народом воли на инициированном им же референдуме. Сейчас в конституции такой возможности нет.
Я бы не был столь оптимистичен по поводу того, что внеочередные выборы могут чудесным образом разрешить политический тупик. Давайте посмотрим на Францию, где президент Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы в день европейских выборов, 9 июня, потому что его политическая партия потерпела поражение. Но результат внеочередных выборов создал еще более тупиковую ситуацию во французском парламенте, и теперь хрупкую коалицию возглавляет премьер-министр Мишель Барнье. Поляризация во французском обществе продолжается, и даже организация Парижской Олимпиады и завоевание Францией медалей не смогли ее ослабить.
Олимпийские игры в Эстонии не проводятся, и медалей из Парижа мы не получили. Скрытый посыл истории Пикнера - и также и других - заключается в том, что Партию реформ необходимо отстранить от власти, а инструментом этого отстранения являются люди, которые проголосуют на референдуме за внеочередные выборы, на которых затем Партия реформ будет отстранена от власти.
Но что, если все это не так? Если народ не хочет внеочередных выборов? Ладно, эти разговоры отчасти демагогия, и народ действительно мог бы иметь возможность сам инициировать референдумы. Но здесь спрятаны две ловушки.