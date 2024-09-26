ЭРККИ БАХОВСКИ Внеочередные выборы не привели бы к выходу из политического тупика

Перевод: Павел Соболев

Колумнист Тармо Пикнер во вторник в Postimeеs высказал мнение, что внеочередные выборы позволят выйти из политического тупика и что они могли бы быть назначены путем высказанной народом воли на инициированном им же референдуме. Сейчас в конституции такой возможности нет.

Я бы не был столь оптимистичен по поводу того, что внеочередные выборы могут чудесным образом разрешить политический тупик. Давайте посмотрим на Францию, где президент Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы в день европейских выборов, 9 июня, потому что его политическая партия потерпела поражение. Но результат внеочередных выборов создал еще более тупиковую ситуацию во французском парламенте, и теперь хрупкую коалицию возглавляет премьер-министр Мишель Барнье. Поляризация во французском обществе продолжается, и даже организация Парижской Олимпиады и завоевание Францией медалей не смогли ее ослабить.

Олимпийские игры в Эстонии не проводятся, и медалей из Парижа мы не получили. Скрытый посыл истории Пикнера - и также и других - заключается в том, что Партию реформ необходимо отстранить от власти, а инструментом этого отстранения являются люди, которые проголосуют на референдуме за внеочередные выборы, на которых затем Партия реформ будет отстранена от власти.