НЕОЖИДАННО Авиакомпания SAS прекращает сотрудничество с Nordica

SAS объявила о прекращении сотрудничества с Regional Jet, «дочкой» эстонской национальной авиакомпании Nordic Aviation Group, которая обслуживала внутренние маршруты SAS в Швеции.
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Кроме того, частота полетов SAS между Таллинном и Стокгольмом, судя по всему, сократится вдвое - то есть, с шести рейсов до двух в будние дни.
Представители Nordic Aviation Group заявили, что со своей стороны компания не собиралась прекращать полеты на внутренних маршрутах в Швеции или уменьшать частоту рейсов между Таллинном и Стокгольмом.