Чт, 26.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

НЕОЖИДАННО Авиакомпания SAS прекращает сотрудничество с Nordica

Copy
Самолеты компании Nordica.
Самолеты компании Nordica. Фото: Erik Prozes

SAS объявила о прекращении сотрудничества с Regional Jet, «дочкой» эстонской национальной авиакомпании Nordic Aviation Group, которая обслуживала внутренние маршруты SAS в Швеции.

Кроме того, частота полетов SAS между Таллинном и Стокгольмом, судя по всему, сократится вдвое - то есть, с шести рейсов до двух в будние дни.

Представители Nordic Aviation Group заявили, что со своей стороны компания не собиралась прекращать полеты на внутренних маршрутах в Швеции или уменьшать частоту рейсов между Таллинном и Стокгольмом.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх