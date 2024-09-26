Внимательные участники движения помогли задержать пьяного водителя грузовика, ехавшего по шоссе Таллинн-Тарту

Перевод: Павел Соболев

«Мы благодарим Кайди и Биргит, которые сообщили полиции о тяжелом грузовике, который мог быть потенциальным источником летальной угрозы на дороге, и тем самым помогли убрать опасного водителя из дорожного движения», - говорится в сообщении на странице Лыунаской префектуры в Facebook.

Двое наблюдательных участников дорожного движения вчера вечером в час пик ехали из Тарту в сторону Таллинна, когда заметили движущийся перед ними грузовик с прицепом, который постоянно отклонялся на обочину. Женщины долгое время ничего не понимали и в итоге сообщили в центр тревоги, что машина перед ними совершает опасные маневры.

Для проверки информации на место был отправлен патруль, и недалеко от Пыльтсамаа описанное женщинами транспортное средство было остановлено. Водителя проверили, после чего выяснилась причина странных виляний. За рулем большого грузовика находился пьяный мужчина, у которого был план добраться из Тарту в Таллинн в таком виде.

Водитель машины весом в тонны был отнюдь не просто навеселе; его состояние опьянения было совсем немного ниже «уголовного порога», то есть у него явно терялись координация и способность к концентрации внимания, а способность удерживать тяжелую машину на дороге практически исчезла. Разумеется, водителя отстранили от управления его грузовиком и против него возбудили дело. Полицейские оставили тяжелый грузовик на обочине дороги до тех пор, пока за ним не будет прислан трезвый водитель.

«К счастью, женщины заметили машину с опасным стилем вождения и не остались равнодушными к возможному превращению этого тяжелого грузовика в «поезд смерти». Спасибо, что помогли удалить опасного водителя из движения», - говорится в посте.

Полиция напоминает участникам дорожного движения, что если кто-то заметит машину с подозрительной манерой вождения, необходимо сообщить об этом в центр тревоги, поскольку только так можно обезопасить движение и не допускать опасных водителей за рули транспортных средств.