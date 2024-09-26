На этой неделе Департамент транспорта установил две кабины для камер измерения скорости в новых местах. Камеры переместили, потому что на прежних местах они не выполняли свою задачу.
Две камеры измерения скорости были перемещены в новые места
Одна из камер ранее располагалась на дороге Козе-Арду в деревне Сымеру, а другая - на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Нурме.
Теперь камеры измерения скорости расположены на девятом километре дороги Саку-Лагри, в направлении Лагри-Саку, а также в направлении Саку-Лагри.
Камеры еще не начали работать. Сначала будут проведены проверки, а также внесены изменения в организацию дорожного движения с учетом новых условий. Департамент транспорта сообщит водителям, когда камеры начнут функционировать.
Департамент транспорта Эстонии использует 67 измерительных кабин. В пяти из них скорость измеряется в обоих направлениях.