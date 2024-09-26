Байден объявил о дополнительном выделении Украине восьми миллиардов долларов

Администрация Соединенных Штатов выделит на нужды Украины в ее оборонительной войне против РФ дополнительно почти восемь миллиардов долларов (порядка 7,2 млрд евро).

Об этом президент США Джо Байден указал в сообщении на сайте Белого дома в четверг, 26 сентября, в преддверии своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Из сообщения американского президента следует, что Байден поручил своему министерству обороны направить на помощь Украине все средства, выделение которых ранее было одобрено Конгрессом.

В частности, 5,5 млрд долларов будет направлено на поставки Украине американской военной техники из арсеналов Пентагона, а также на пополнение украинских арсеналов новой техникой.

Еще 2,4 млрд долларов выделены на поставки Киеву военной техники в рамках инициативы по содействию Украине в области безопасности: новых систем ПВО, в том числе еще одной системы ЗРК Patriot и боеприпасов к ней, а также ракет класса «воздух-земля» и БПЛА.

Это «обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и свой народ», - говорится в сообщении Байдена.

Средства будут также направлены на укрепление военной промышленности Украины и должны быть выделены до конца нынешнего года, или же президентского срока Байдена, то есть, до 20 января 2025 года.

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