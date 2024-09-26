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Спасатели пришли на помощь упавшему в колодец коту

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Кот упал в колодец и нуждался в помощи.
Кот упал в колодец и нуждался в помощи. Фото: Heiki Pärdi

Спасатели Тартумаа вчера устранили угрозу возгорания машин, а также вызволили кота из колодца.

Вчера вечером в 17.53 на улице Яамамыйза в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две машины. Спасатели устранили угрозу возгорания обоих автомобилей.

В 19.23 спасатели убрали дерево, упавшее на дорогу в деревне Аакре в волости Эльва, перекрывавшее движение в обоих направлениях.

Сегодня утром, в 6.40, в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Ухти в волсти Камбья кот упал в колодец и не может выбраться из него самостоятельно. Спасатели спустили лестницу в колодец и вытащили кота оттуда живым и здоровым.

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