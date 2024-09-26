Спасатели пришли на помощь упавшему в колодец коту

Сегодня утром, в 6.40, в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Ухти в волсти Камбья кот упал в колодец и не может выбраться из него самостоятельно. Спасатели спустили лестницу в колодец и вытащили кота оттуда живым и здоровым.