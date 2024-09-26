Министр климата Эстонии Йоко Алендер и министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен в пятницу подпишут меморандум о взаимопонимании для обеспечения надежности функционирования и безопасности критической подводной морской инфраструктуры, в том числе для повышения способности вести мониторинг.
Эстония и Финляндия усиливают сотрудничество в сфере подводной морской инфраструктуры
Цель меморандума - определить рамки и дальнейшее сотрудничество, на основании которых будут обеспечиваться конкурентоспособность, надежность функционирования и безопасность энергетики обеих стран.
После подписания, в 10:15, министры дадут совместную пресс-конференцию в банкетном зале правительства Финляндии.