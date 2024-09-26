Эстония и Финляндия усиливают сотрудничество в сфере подводной морской инфраструктуры

Министр климата Эстонии Йоко Алендер и министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен в пятницу подпишут меморандум о взаимопонимании для обеспечения надежности функционирования и безопасности критической подводной морской инфраструктуры, в том числе для повышения способности вести мониторинг.