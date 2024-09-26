Путин объявил об изменении ядерной доктрины. Значит ли это, что Россия готовит ядерный ответ на удары по своей территории?

Другими словами, положения действующей доктрины были настолько общими, что они перекрывали друг друга, позволяя применять к некоторым ситуациям разные положения одновременно.

«Беларусь официально получила ядерный зонтик при любом нападении на нее — это уже фиксировалось другими словами в военной доктрине Союзного государства. То, что участие в агрессии неядерного государства с участием ядерного может привести к ответному ядерному удару, уже фиксировалось в Будапештском меморандуме, подписанном Россией в 1994 году», — замечает Максим Старчак.

Кто будет решать?

Вместе с тем руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг считает, что действующая доктрина накладывала такие ограничения на применение ядерного оружия, что их захотели ослабить.

«Условия применения ядерного оружия — агрессия против России с применением либо оружия массового поражения, либо обычными средствами, но которые ставят под угрозу само существование государства. Если посмотреть на эту формулировку, то она довольно ограничивающая. И то, что было принято решение как-то эту формулировку изменить и подкорректировать, говорит о том, что это реальные ограничения, и они чувствуются», — говорит Подвиг.

Ракета "Искандер". Фото: EPA

Однако он согласен с тем, что общие рамки действующей доктрины до сих пор позволяли использовать ядерное оружие в тех ситуациях, которые более детально описывают положения, озвученные Путиным. То есть общая декларация намерений в области ядерного сдерживания не изменилась.