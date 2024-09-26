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Рихо Террас о планах закупок боеприпасов: правительство ведет себя лицемерно

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Рихо Террас.
Рихо Террас. Фото: Eero Vabamägi

Бывший командующий Силами обороны и нынешний политик из оппозиционной партии «Отечество» Рихо Террас называет правительство лицемерным, поскольку на закупку боеприпасов для военных в бюджете заложена лишь половина из обещанных 1,6 миллиарда евро.

«Людей как липку обдирают новыми придуманными налогами, но на самом деле на государственную оборону из этих денег идет очень мало. Особенно отвратительно, что в это непростое время играют на страхах людей и вводят так называемый налог на безопасность, но на самом деле кто знает, сколько из этого пойдет на оборону, и пойдет ли вообще», - написал Террас в социальных сетях, на которые ссылается BNS.

По его словам, с помощью фальшивых налогов вбивается клин между народом и Силами обороны. «О реальных потребностях Эстонии известно давно, и на критическое состояние дел с боеприпасами указывал как предыдущий, так и нынешний командующий Силами обороны. Однако в новом государственном бюджете на боеприпасы средств выделяется едва-едва и с отсрочкой закупок на годы», - отметил Террас.

«Если правительство не способно прислушаться к советам руководителей Сил обороны и с глупым упорством действует как слепой, то о какой защите народа и страны может идти речь? Похоже, что Партия реформ и министры Певкур и Лиги решили плыть по волнам пацифизма в разгар военного кризиса», - прокомментировал Террас.

По замечанию политика, его коллега по партии Урмас Рейнсалу хорошо объяснил, что дополнительные средства в размере 786,8 миллиона евро, выделенные на поддержку боеприпасов на 2025-2028 годы, на деле являются иллюзорными, поскольку из этой суммы необходимо вычесть запланированные расходы в размере 330 миллионов евро на поддержку Украины. В прошлом году они не были включены в качестве расходов в государственную программу военной обороны.

«Позвольте сказать, что ни я, ни кто-либо из моих коллег по партии не сомневается в необходимости поддержки Украины. Но источником финансирования не должны быть деньги, заложенные в нашу собственную программу государственной обороны. Кроме того, на ближайшие два года средства, запланированные на оборону по стандартам НАТО, на сто миллионов евро меньше в номинальном выражении, чем на предыдущий период такой же продолжительности», - подчеркнул Террас.

«Подобное одурачивание собственного народа в то время, когда Европа сталкивается с крупнейшим кризисом безопасности, просто издевательство. Но, к сожалению, это реальное лицо нашего правительства на сегодняшний день», - добавил бывший командующий Силами обороны.

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