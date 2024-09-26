Рихо Террас о планах закупок боеприпасов: правительство ведет себя лицемерно

«Людей как липку обдирают новыми придуманными налогами, но на самом деле на государственную оборону из этих денег идет очень мало. Особенно отвратительно, что в это непростое время играют на страхах людей и вводят так называемый налог на безопасность, но на самом деле кто знает, сколько из этого пойдет на оборону, и пойдет ли вообще», - написал Террас в социальных сетях, на которые ссылается BNS.

По его словам, с помощью фальшивых налогов вбивается клин между народом и Силами обороны. «О реальных потребностях Эстонии известно давно, и на критическое состояние дел с боеприпасами указывал как предыдущий, так и нынешний командующий Силами обороны. Однако в новом государственном бюджете на боеприпасы средств выделяется едва-едва и с отсрочкой закупок на годы», - отметил Террас.

«Если правительство не способно прислушаться к советам руководителей Сил обороны и с глупым упорством действует как слепой, то о какой защите народа и страны может идти речь? Похоже, что Партия реформ и министры Певкур и Лиги решили плыть по волнам пацифизма в разгар военного кризиса», - прокомментировал Террас.

По замечанию политика, его коллега по партии Урмас Рейнсалу хорошо объяснил, что дополнительные средства в размере 786,8 миллиона евро, выделенные на поддержку боеприпасов на 2025-2028 годы, на деле являются иллюзорными, поскольку из этой суммы необходимо вычесть запланированные расходы в размере 330 миллионов евро на поддержку Украины. В прошлом году они не были включены в качестве расходов в государственную программу военной обороны.

«Позвольте сказать, что ни я, ни кто-либо из моих коллег по партии не сомневается в необходимости поддержки Украины. Но источником финансирования не должны быть деньги, заложенные в нашу собственную программу государственной обороны. Кроме того, на ближайшие два года средства, запланированные на оборону по стандартам НАТО, на сто миллионов евро меньше в номинальном выражении, чем на предыдущий период такой же продолжительности», - подчеркнул Террас.

«Подобное одурачивание собственного народа в то время, когда Европа сталкивается с крупнейшим кризисом безопасности, просто издевательство. Но, к сожалению, это реальное лицо нашего правительства на сегодняшний день», - добавил бывший командующий Силами обороны.