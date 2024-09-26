«Я запаниковал, что кто-то мог получить доступ к моему аккаунту»: сбои в работе Swedbank вызывают беспокойство у клиентов

«Я пытался зайти в Swedbank через мобильное приложение, но постоянно возникали ошибки. На мгновение я запаниковал, что кто-то мог получить доступ к моему аккаунту. Такие ситуации вызывают паранойю», - рассказал читатель Postimees.

В четверг после обеда наблюдались проблемы с мобильными переводами и карточными платежами.

«У нас есть сбои в технических системах, - прокомментировала пресс-секретарь Swedbank Эвелин Кивило-Паас. - Некоторые системы были частично восстановлены, но ошибки все еще возникают».

Кивило-Паас не смогла назвать сроки полного исправления систем. «Мы искренне надеемся, что это произойдет как можно скорее», - добавила она.