Платежные системы Swedbank не работают должным образом, что вызывает беспокойство у клиентов. Банк сообщает, что в данный момент выясняются причины сбоев.
«Я запаниковал, что кто-то мог получить доступ к моему аккаунту»: сбои в работе Swedbank вызывают беспокойство у клиентов
«Я пытался зайти в Swedbank через мобильное приложение, но постоянно возникали ошибки. На мгновение я запаниковал, что кто-то мог получить доступ к моему аккаунту. Такие ситуации вызывают паранойю», - рассказал читатель Postimees.
В четверг после обеда наблюдались проблемы с мобильными переводами и карточными платежами.
«У нас есть сбои в технических системах, - прокомментировала пресс-секретарь Swedbank Эвелин Кивило-Паас. - Некоторые системы были частично восстановлены, но ошибки все еще возникают».
Кивило-Паас не смогла назвать сроки полного исправления систем. «Мы искренне надеемся, что это произойдет как можно скорее», - добавила она.