Вотум недоверия мэру и председателю горсобрания Кохтла-Ярве вновь провалился

Причиной вотума недоверия руководителям города, приведенной оппозиционными депутатами, стало то, что мэр и председатель горсобрания не справляются со своими рабочими обязанностями, вследствие чего утратили доверие многих депутатов городского собрания.

По словам Эдуарда Одинца, причина вотума недоверия осталась для него неясной. «Оппозиция не сумела по факту привести ни одного весомого и доказанного аргумента, согласно которому можно делать выводы о том, как я или мэр не справляемся со своей работой. Были представлены лишь субъективные оценочные суждения, которые не опирались на факты, а были вызваны эмоциями», - прокомментировал Одинец.

Он добавил, что провалившийся и в этот раз вотум недоверия показал, что между горуправлением и горсобранием Кохтла-Ярве ведется хорошее сотрудничество. Это подтвердил и мэр Хенри Казело. «Горуправление и горсобрание Кохтла-Ярве за десять месяцев вместе проделали немало работы, но впереди еще много задач, для решения которых необходимо приложить много совместных усилий», - прокомментировал мэр.

Это была уже вторая попытка выразить вотум недоверия нынешнему мэру и председателю горсобрания Кохтла-Ярве. Первый раз оппозиционные депутаты подали заявления о выражении вотума недоверия Казело и Одинцу весной этого года, но не смогли заручиться поддержкой большинства депутатов горсобрания, вследствие чего вотум недоверия председателю горсобрания провалился, а заявление о выражении вотума недоверия мэру инициаторы отозвали сами.

Эдуард Одинец стал председателем горсобрания Кохтла-Ярве в феврале 2023 года. Хенри Казело был избран мэром в ноябре того же года.