Перевод: Валерия Ермакова

Как в своем посте в социальных сетях, так и в интервью Postimees, бывшая соратница Цахкна по партии Карин Кауп Лапынин подчеркнула, что каждое государство имеет шесть мест в зале Генассамблеи ООН, и спрос на них обычно очень высок.

Она подчеркнула, что речь главы государства - это главное событие для дипломатов, за места на которое идет серьезная борьба. Один из бывших министров иностранных дел подтвердил, что попасть на такую речь непросто, однако Министерство иностранных дел Эстонии заверило, что никто из желающих не остался без места в зале.

Бывшие министры, с которыми поговорил Postimees, высказались по-разному: одни не придали этому значения, другие увидели в ситуации символическую проблему, ведь главный зал Генассамблеи предназначен именно для дипломатов.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Бретти Сарапуу в комментарии Postimees заявила, что все члены эстонской делегации, желающие присутствовать на выступлении президента Кариса на Генассамблее ООН, смогли это сделать.

«На время выступления президента Эстонии были выданы специальные бесплатные пропуски для всех членов эстонской делегации, которые хотели попасть в зал Генассамблеи. Поэтому участие супруги министра иностранных дел не помешало ни одному дипломату присутствовать на выступлении», - пояснила Сарапуу.

Все расходы, связанные с поездкой супруги министра, она оплатила самостоятельно, и Министерство иностранных дел не понесло дополнительных затрат.

Анна-Грета Цахкна участвовала как в нынешнем, так и в прошлом году в мероприятиях климатической недели в Нью-Йорке. «Это одно из важнейших глобальных событий, посвященных климату, где встречаются представители неправительственных организаций, правительств и бизнеса», - объяснила Сарапуу цель визита супруги Цахкна в Нью-Йорк.

Kaks abikaasat ÜRO saalis diplomaatide kohti ära võtmas. Igal riigil 6 kohta. Välisminister tõi abikaasast turisti saali. ÜRO esinduse tavadiplomaadid on mitu kuud selle hetke nimel töötanud, aga saali ei saa, sest abikaasa on ees. @ErakondEesti200 #unga pic.twitter.com/CcxwmVSkDG — Karin Kaup Lapõnin (@KarinKaup) September 25, 2024