На тендер по строительству нового теледома ERR поступило шесть предложений

Об этом сообщил административный директор ERR Янар Вильде. По его словам, в рамках этой государственной закупки ERR в сотрудничестве с Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ищет генерального подрядчика для строительства нового дома телевидения. «Интерес к тендеру был высоким, что подтверждается количеством участвующих компаний, а также количеством и содержанием вопросов, заданных претендентами в процессе тендера», - пояснил Вильде.

Конкурсные предложения подали OÜ Nordlin Ehitus вместе с Reme Grupp OÜ, Nordecon AS, OÜ Fund Ehitus, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg вместе с OÜ Astlanda Ehitus, Ehitus5ECO OÜ и AS Merko Ehitus Eesti.