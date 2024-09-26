На тендер по строительству нового теледома ERR поступило шесть предложений

Об этом сообщил административный директор ERR Янар Вильде. По его словам, в рамках этой государственной закупки ERR в сотрудничестве с Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ищет генерального подрядчика для строительства нового дома телевидения. «Интерес к тендеру был высоким, что подтверждается количеством участвующих компаний, а также количеством и содержанием вопросов, заданных претендентами в процессе тендера», - пояснил Вильде.

Конкурсные предложения подали OÜ Nordlin Ehitus вместе с Reme Grupp OÜ, Nordecon AS, OÜ Fund Ehitus, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg вместе с OÜ Astlanda Ehitus, Ehitus5ECO OÜ и AS Merko Ehitus Eesti.

Все представленные тендеры не превысили сметную стоимость. «При выборе победителя тендера мы будем оценивать не только стоимость, но и программу работ, представленную участником. Решение комиссии и победитель тендера будут объявлены не позднее начала ноября», - добавил Вильде.

Строительство нового телевизионного комплекса должно начаться при первой же возможности в текущем году, поскольку нынешнее здание телекомпании амортизировано, требует больших затрат на содержание и не может быть сохранено в нынешних условиях, чтобы обеспечить специфическую устойчивость общественного телевидения.

Новое здание телекомпании ERR будет построено на участке, которую уже занимают новостной центр (Дом новостей) и Радиодом вещателя. Он объединит все организации в единый медиакомплекс.

По сравнению с нынешним зданием телекомпании, новый комплекс будет почти на 10 000 квадратных метров меньше и компактнее, включая студии, офисные помещения и другие специфические для телевидения функции.

Проект строительства нового здания телеканала был разработан компанией Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Проект основан на победе в международном архитектурном конкурсе Roheline Lina.