ГАЛЕРЕЯ Таллинн наградил спортсменов, участвовавших в Олимпийских и Паралимпийских играх

Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что участие в Олимпийских играх - ключевое событие в карьере каждого спортсмена, требующее полной самоотдачи, целеустремленности и соблюдения трудовой этики. «Наши спортсмены принесли Эстонии и Таллинну честь и славу, мы очень гордимся их достижениями. Они доказали, что настойчивость и упорный труд приводят к результатам мирового уровня», - добавил Осиновский.

Благодарности удостоены Йоханнес Эрм (тренер: Хольгер Пеэль), Энели Ефимова (тренер: Хенри Хейн), Клен Кристофер Кальюлайд (тренер: Владимир Степанян), Пеэтер Олеск (тренер: Маттиас Хан), Хейки Наби (тренеры: Ивар Коткас и Леви Эрл), Ми Реландер (тренер: Питер Гиринк), Карл-Мартин Раммо (тренер: Рейн Оттосон), Март Сейм (тренер: Алар Сейм), Янек Ыйглане (тренер: Райан Бейли), Сусанна Кауль (тренер: Март Мандель), Матц Топкин (тренер: Кайре Индриксон) и Робин Ликсор (тренер: Март Мандель).

В этот раз спортсменам не удалось завоевать олимпийские медали, однако их усилия и результаты все равно были впечатляющими. Например, десятиборец Янек Ыйглане финишировал пятым, Йоханнес Эрм - шестым, а Энели Ефимова на дистанции сто метров брассом - седьмой. На Паралимпийских играх пловец Матц Топкин также занял седьмое место на дистанции 50 метров на спине в классе S4.

Летние Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские игры - с 28 августа по 8 сентября, в соревнованиях участвовали 12 спортсменов из Таллинна. В общей сложности город Таллинн выделил спортсменам-олимпийцам и их тренерам 36 тысяч евро.