У Земли вскоре появится «вторая луна», говорят ученые. Но совсем маленькая и только на два месяца

Таким образом, начиная уже с ближайших выходных, этот небольшой астероид станет нашим спутником, и будет сопровождать нашу планету в этом качестве почти два месяца - примерно до 25 ноября.

«Полного оборота вокруг нашей планеты он не совершит, - поясняет ведущая астрономического подкаста Би-би-си Awesome Astronomy Дженнифер Миллард. - Просто его орбита будет слегка подкручена нашей планетой, но после этого астероид продолжит свое увлекательное путешествие уже вновь самостоятельно».

Не первая «мини-луна»

В длину астероид составляет порядка 10 м, что абсолютно несопоставимо с привычной нам земной Луной, диаметр которой чуть не дотягивает до 3500 км.

Из-за своего размера и относительно невзрачного вида (состоит астероид из тусклой породы), разглядеть его с Земли будет невозможно - не поможет ни бинокль, ни даже любительский телескоп.

«Профессиональные телескопы его засечь смогут, - уверяет Дженифер Миллард. - Так что в интернете обязательно будет множество замечательных фотографий этой маленькой точки, с огромной скоростью проносящейся мимо звезд».

Мини-луны неоднократно замечали и ранее, а немало других, вероятнее всего, остались для астрономов незамеченными. Некоторые из зафиксированных астероидов уже даже возвращались с повторным визитом: первый раз астероид 2022 NX1 стал «мини-луной» в 1981 г., а потом снова - уже в 2022 г.

Так что, даже если увидеть вторую луну вам так и не удастся, не переживайте. По прогнозам ученых, 2024 PT5 также еще вернется на орбиту Земли и довольно скоро - уже в 2055 году.

«Это подчеркивает, насколько оживленной является наша Солнечная система и как много в ней еще покрыто мраком тайны, ведь этот астероид был открыт только в этом году», - уверена Миллард.

«Наверняка есть десятки, а то и сотни тысяч объектов, обнаружить которые еще только предстоит, поэтому так важно вести постоянные наблюдения за ночным небом, чтобы все эти объекты можно было разглядеть», - заканчивает она.