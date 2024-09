У Земли вскоре появится «вторая луна», говорят ученые. Но совсем маленькая и только на два месяца

Первой новый астероид заметила система НАСА Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) - это произошло еще 7 августа. Наблюдая за приближающимся небесным телом, ученые быстро рассчитали дальнейшую траекторию астероида, опубликовав свои выводы в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.