Lido планирует открыть новое заведение в Эстонии в следующем году

Представители компании не раскрывают размер инвестиций в новое место. Аузиня отметила, что в настоящее время компания работает над исследованием балтийского и скандинавского рынков.

«Необходимо более детально изучить спрос на рынке, культуру общественного питания и другие вопросы», - сказала Аузиня, добавив, что исследование будет завершено в ближайшее время и будет проведен детальный анализ результатов, чтобы в дальнейшем развивать предприятие за пределами Латвии и Эстонии.

По словам Аузини, финансовый год предприятия с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года был самым успешным в его истории как по обороту, так и по прибыли, однако аудированные финансовые данные еще не опубликованы.

В настоящее время в группу Lido входят 12 заведений общественного питания и четыре магазина в Латвии, а также четыре заведения в Эстонии. В состав группы также входят мясное и кулинарное производство, пивоварня и пекарня в Риге.