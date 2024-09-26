Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы обсудить ущерб, нанесенный китайским грузовым судном подводной инфраструктуре в Финском заливе, и агрессивную войну России против Украины.
Цахкна обсудил с китайским коллегой тему повреждения газопровода в Финском заливе
Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии. «Эстония вместе с Финляндией направила в Китай запрос о правовой помощи, чтобы правоохранительные органы Китая могли провести расследование в отношении судна NewNew Polar Bear и его экипажа и оказать содействие в расследовании. До сих пор мы не получили ответа на запрос о правовой помощи», - сказал Цахкна на встрече.
«Я призвал Китай к конструктивному сотрудничеству в расследовании, которое очень важно для безопасности Эстонии», - отметил Цахкна.
На встрече стороны обсудили агрессивную войну России против Украины. Цахкна заявил, что для достижения прочного мира необходим мирный план, гарантирующий суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также подчеркнул, что без участия Украины невозможно достичь справедливого и прочного мира, основанного на принципе территориальной целостности и международном праве.
Эстония вместе с Аргентиной выступает инициатором пункта номер пять мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, состоящего из десяти пунктов, в котором основное внимание уделяется принципам территориальной целостности и Устава ООН. «Для Эстонии, как соседа России, соблюдение этих принципов имеет экзистенциальное значение», - подчеркнул Цахкна.
«Для Эстонии соблюдение Устава ООН всеми государствами имеет ключевое значение», - подчеркнул Цахкна, процитировав заявление президента Леннарта Мери министру иностранных дел Китая. «Международное право - это ядерное оружие маленького государства, и для Эстонии экзистенциально важно его укреплять».
Цахкна отметил, что поддержка России в войне в любом виде неприемлема для Эстонии, и Эстония рассматривает такие действия как действия против Украины, а также против и ее собственной безопасности.
В среду Цахкна провел двусторонние встречи в Нью-Йорке с генеральным директором Международной кризисной группы Комфортом Ерогой и министрами иностранных дел Омана, Аргентины, Объединенных Арабских Эмиратов, Сомали, Руанды, Ботсваны и Армении.
Он также выступил на министерской встрече G20, открытой для всех членов ООН, и на мероприятии Агентства США по международному развитию (USAID), посвященном продвижению демократии.
В четверг Цахкна выступит со вступительным словом на мероприятии по защите культурного наследия Украины, организованном Фондом «Открытое общество» и Генеральным прокурором Украины Андреем Костиным, а также на заседании Международного уголовного суда (МУС), встрече министров иностранных дел ЕС-СЕЛАК (Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна) и, как заместитель министра здравоохранения, на саммите по антибиотикорезистентности.
Кроме того, министр иностранных дел примет участие в открытии почетного консульства Эстонии в Нью-Йорке и выступит на встрече по вопросам деловой дипломатии в консульстве. Министр иностранных дел выступит на заседании круглого стола по случаю пятилетия Коалиции за свободу СМИ, а также примет участие в дискуссии по Ближнему Востоку с арабскими странами, государствами-членами ЕС и Норвегией.