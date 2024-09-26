Цахкна обсудил с китайским коллегой тему повреждения газопровода в Финском заливе

Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии. «Эстония вместе с Финляндией направила в Китай запрос о правовой помощи, чтобы правоохранительные органы Китая могли провести расследование в отношении судна NewNew Polar Bear и его экипажа и оказать содействие в расследовании. До сих пор мы не получили ответа на запрос о правовой помощи», - сказал Цахкна на встрече.

«Я призвал Китай к конструктивному сотрудничеству в расследовании, которое очень важно для безопасности Эстонии», - отметил Цахкна.

На встрече стороны обсудили агрессивную войну России против Украины. Цахкна заявил, что для достижения прочного мира необходим мирный план, гарантирующий суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также подчеркнул, что без участия Украины невозможно достичь справедливого и прочного мира, основанного на принципе территориальной целостности и международном праве.

Эстония вместе с Аргентиной выступает инициатором пункта номер пять мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, состоящего из десяти пунктов, в котором основное внимание уделяется принципам территориальной целостности и Устава ООН. «Для Эстонии, как соседа России, соблюдение этих принципов имеет экзистенциальное значение», - подчеркнул Цахкна.

«Для Эстонии соблюдение Устава ООН всеми государствами имеет ключевое значение», - подчеркнул Цахкна, процитировав заявление президента Леннарта Мери министру иностранных дел Китая. «Международное право - это ядерное оружие маленького государства, и для Эстонии экзистенциально важно его укреплять».