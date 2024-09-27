Сокращения бюджета продолжаются: в худшем случае Vaba Lava в Нарве может прекратить работу

В четверг, 26 сентября, советник по коммуникациям эстонского Министерства культуры Ханнус Лууре сообщил Rus.Postimees, что небольшая часть субсидий на деятельность театра Vaba Lava в Нарве, которая поступает из бюджета сферы культуры и культурного разнообразия, будет сокращена на 5%, или 3500 евро.

Как рассказал руководитель Vaba Lava Мярт Меос, он сам узнал об этом сокращении от Postimees, хотя таких новостей следовало ожидать. «Мы еще не знаем, в каком размере получим поддержку. Мы знаем только общий размер сокращения частных и муниципальных театров. Но прискорбно, что под сокращение попадают самые слабые», - сказал Меос.