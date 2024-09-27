Финансовые проблемы для Эстонии становятся все острее, поэтому нет ничего удивительного в том, что урезания будет происходить в разных сферах, в том числе - в культурной. Одним из первых сокращения бюджета на себе прочувствует театр Vaba Lava в Нарве.
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Сокращения бюджета продолжаются: Vaba Lava частично лишится финансирования
В четверг, 26 сентября, советник по коммуникациям эстонского Министерства культуры Ханнус Лууре сообщил Rus.Postimees, что небольшая часть субсидий на деятельность театра Vaba Lava в Нарве, которая поступает из бюджета сферы культуры и культурного разнообразия, будет сокращена на 5%, или 3500 евро.
Как рассказал руководитель Vaba Lava Мярт Меос, он сам узнал об этом сокращении от Postimees, хотя таких новостей следовало ожидать. «Мы еще не знаем, в каком размере получим поддержку. Мы знаем только общий размер сокращения частных и муниципальных театров. Но прискорбно, что под сокращение попадают самые слабые», - сказал Меос.