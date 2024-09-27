В Эстонии резко выросла доля просроченных кредитов частных лиц

В августе суммарный объем кредитов населения, по которым платежи не поступали как минимум 60 дней, составил 55 млн евро, что на 20 млн евро больше, чем годом ранее.

По оценке экономиста центробанка Таави Раудсаара, на способность частных лиц выплачивать кредиты прежде всего влияет наблюдающийся в последние годы медленный рост безработицы.

В то же время коммерческие банки говорят, что статистика не отражает резкого увеличения числа проблемных заемщиков, а серьезных проблем с выплатой кредитов пока не возникло.