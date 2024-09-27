Это не обман зрения: в пятницу электричество будет настолько дешевым

Самой высокой – 54,82 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу утром, с 9 до 10 часов, а самой низкой – в ночь на субботу, с полуночи до часу ночи, когда она упадет до 3,71 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в пятницу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет по-прежнему дешевле, 12,26 евро за мегаватт-час. Самой высокой в системе Nord Pool средняя цена на электричество будет в этот день в Польше – 45,01 евро за мегаватт-час.

В августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 106,87 евро за мегаватт-час, что на 13,2% больше, чем в августе 2023 года, когда средняя месячная цена составила 94,38 евро за мегаватт-час. По сравнению с июлем средняя биржевая цена выросла на 9,1%. В этом году средняя месячная цена была выше только в январе, когда она достигла 126,48 евро за мегаватт-час.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии — в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.