18-летняя швейцарская велосипедистка Мюриэль Фуррер борется за свою жизнь в больнице после серьезного падения на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Цюрихе.
Трагедия на ЧМ ⟩ Неудачно упавшая 18-летняя велосипедистка доставлена в критическом состоянии в больницу
Фуррер крайне неудачно упала во время женских юниорских гонок в четверг и была доставлена на вертолете в больницу. Никаких дополнительных подробностей инцидента на данный момент неизвестно.
По сообщению французской газеты Le Parisien, соревнования проходили на мокрой трассе.
Международный союз велосипедистов (UCI), Швейцарская федерация велосипедного спорта и организаторы гонки объявили в пресс-релизе, что Фуррер получила тяжелую травму головы и находится в критическом состоянии.
В женской юниорской групповой гонке победу одержала британка Кэт Фергюсон, второй стала испанка Паула Остис, а третьей стала словачка Виктория Хладонова.