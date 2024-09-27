Летний период подготовки шел через пень-колоду, но теперь нужно быть готовыми к новому сезону, - заявили руководители хоккейного клуба Välk 494. Цель - выровнять команду и выиграть чемпионат весной.
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Эстонские хоккеисты будут бороться за титул даже после громкого скандала
Команда Tartu Välk 494 полностью готова к предстоящему сезону, но настроение могло быть лучше. Почему?
Настрой серьезно омрачил скандал, разразившийся в феврале этого года и длившийся долгое время. Если говорить точнее, в России, в Казани, прошли Игры Будущего и команда Baltic Select находилась в списке хоккейных команд, участвующих в этом международном мультиспортивном турнире. В команду также вошли игроки из Эстонии, семеро из которых входили в состав Välk 494.