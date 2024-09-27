Эстонские хоккеисты будут бороться за титул даже после громкого скандала

Настрой серьезно омрачил скандал, разразившийся в феврале этого года и длившийся долгое время. Если говорить точнее, в России, в Казани, прошли Игры Будущего и команда Baltic Select находилась в списке хоккейных команд, участвующих в этом международном мультиспортивном турнире. В команду также вошли игроки из Эстонии, семеро из которых входили в состав Välk 494.