Даже пять евро – слишком много: пациенты только за визиты задолжали клинике 11 500 евро

Алавеэр понимает, что экономия необходимо, но правительству все-таки следовало бы выбрать для этих целей другую сферу. «Пять евро - это подходящая цена за посещение, но никак не 20 евро» - добавила она. В целом Алавеэр считает, что больше всего снова пострадает простой человек.