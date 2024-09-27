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Даже пять евро – слишком много: пациенты только за визиты задолжали клинике 11 500 евро

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Аннели Алавеэр, имеющая медицинское образование, вчера навестила близкого человека в Клинике Тартуского университета и осталась весьма недовольна тем, что Касса здоровья решила увеличить с нового года стоимость визита и койко-дня.
Аннели Алавеэр, имеющая медицинское образование, вчера навестила близкого человека в Клинике Тартуского университета и осталась весьма недовольна тем, что Касса здоровья решила увеличить с нового года стоимость визита и койко-дня. Фото: Sille Annuk

Аннели Алавеэр, которая вчера посетила близкого человека в Клинике Тартуского университета, не считает решение Кассы здоровья повысить плату за визит, койко-дни и рецепты удачным вариантом. «Больше всего в стационарном лечении нуждаются пожилые люди, а пенсии и так маленькие. Лекарства тоже покупают пенсионеры. Людям негде взять эти деньги», - сказала она.

Алавеэр понимает, что экономия необходимо, но правительству все-таки следовало бы выбрать для этих целей другую сферу. «Пять евро - это подходящая цена за посещение, но никак не 20 евро» - добавила она. В целом Алавеэр считает, что больше всего снова пострадает простой человек.

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