Даже пять евро – слишком много: пациенты только за визиты задолжали клинике 11 500 евро

Аннели Алавеэр, которая вчера посетила близкого человека в Клинике Тартуского университета, не считает решение Кассы здоровья повысить плату за визит, койко-дни и рецепты удачным вариантом. «Больше всего в стационарном лечении нуждаются пожилые люди, а пенсии и так маленькие. Лекарства тоже покупают пенсионеры. Людям негде взять эти деньги», - сказала она.
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Алавеэр понимает, что экономия необходимо, но правительству все-таки следовало бы выбрать для этих целей другую сферу. «Пять евро - это подходящая цена за посещение, но никак не 20 евро» - добавила она. В целом Алавеэр считает, что больше всего снова пострадает простой человек.