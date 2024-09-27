Эвакуация города во время войны является не менее важной и не более простой операцией, чем его завоевание. Поскольку эвакуация на войне, как правило, неразрывно связана с военными неудачами и отступлениями, то о ней, конечно, не любят говорить так, как об успешных наступательных операциях. Однако, в зависимости от ситуации, успешная эвакуация может спасти жизни десятков, а то и сотен тысяч человек. Статья выходит в рамках совместного проекта Эстонского института исторической памяти с Postimees «Судьбоносный 1944-й».
ИСТОРИЯ ⟩ Как Таллинн был захвачен Красной армией в сентябре 1944 года
Немецкое командование рассматривало возможность оставить территорию Эстонии уже в начале 1944 года, когда Красная Армия начала активное наступление в направлении Нарвы. Таллинн планировалось превратить в «город-крепость» (Fester Platz), в котором три размещенные пехотные дивизии должны были отражать атаки противника в течение длительного периода времени.
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Вспомним о страданиях и ущербе, который Советский Союз причинил Эстонии. То, что происходило 80 лет назад в Эстонии, а сейчас происходит в Украине, может снова вернуться к нам, если мы забудем свое прошлое.
Выход Финляндии из войны и заключенное с Советским Союзом соглашение о выводе германских войск из Финляндии к 15 сентября пробили брешь в обороне немцев. И 16 сентября Адольф Гитлер дал согласие на вывод немецких войск с материковой части Эстонии.
Согласно планам, на эвакуацию Таллинна потребовалось бы 12 дней с момента получения соответствующего распоряжения. Последние четыре дня отводились непосредственно на оборону города, чтобы можно было эвакуировать отступившие в город войска и гражданское население. Ускоряющееся наступление Красной Армии в последующие дни вынуждало вносить постоянные коррективы, которые сокращали сроки эвакуации.
Вместо когда-то запланированных трех дивизий прикрывать эвакуацию осталась боевая группа генерал-лейтенанта Курта Герока довольно пестрого состава и численностью порядка 10 000 человек. Основу ее формировали немецкие морские пехотинцы и команды батарей береговой обороны, но в эту группу также входили 291-й эстонский полицейский батальон и 4-я рота 286-го полицейского батальона.
За саму организацию эвакуации отвечал вице-адмирал Теодор Бурхард, адмирал восточной части Балтийского моря. Под его руководством действовал непосредственный руководитель эвакуации (Räumungsleiter), капитан 3-го ранга Георг Пинкепанк. С 17 сентября вермахт назначил комиссаром эвакуации Таллинна оберста Шуппана, который до этого командовал оперативной группой «Нарва». Подготовка операции оказалась чрезвычайно сложной, потому что темпы отступления сухопутных войск могли стать гораздо быстрее запланированных, а в Таллинне на тот момент было слишком мало кораблей, которые еще только предстояло там сосредоточить.
Отсутствие обзора
18 сентября началась широкомасштабная эвакуация. Картина, которая открывалась взору в порту, явно указывала на то, что немецкие солдаты пытались увезти с собой большое количество запрещенных трофеев. Во избежание хаоса было принято решение жестко вмешаться в происходящее, и на следующий день порядок в порту был восстановлен на удовлетворительном уровне. 19 сентября в Таллинн прибыло большое количество транспортных судов, на которых в первую очередь разместили немецкий персонал.
Ни у эстонцев, ни у находившихся в Таллинне немецких подразделений не было четкого обзора происходящего в других регионах Эстонии. Не позднее 20 сентября из Таллинна в Ригу отбыла эскадрилья (Aufklärungsfliegegruppe 127), сформированная из эстонских летчиков и переданная под командование военно-морского флота для осуществления разведывательных полетов. У организаторов эвакуации также не имелось оперативного обзора ситуации на нарвском фронте, они лишь понимали, что скорость отступления была выше запланированной.
По городу поползли слухи о том, что эвакуирующихся в Германию эстонцев посадят вместе с русскими в лагеря, что большинство судов будет потоплено в пути, а американцы с англичанами уже высадились в Финляндии, непременно прибудут в Эстонию и сдержат натиск коммунистов.
20 сентября стало главным и самым успешным днем эвакуации, но непосредственно в Таллинне положение немцев становилось все более и более тяжелым. Власти Германии были встревожены настроениями эстонцев, которые с возрастающей активностью начали противодействовать немцам и покидать свои рабочие места, а в городе стали вспыхивать перестрелки между эстонцами и немцами. Само существование правительства Отто Тийфа, находившегося у власти уже два дня, немцев, казалось, не беспокоило, однако они ощутимо болезненнее восприняли падение символа власти, который был хорошо виден всем горожанам.
20 сентября, после того как канцелярия генерального комиссара покинула Тоомпеа, на башне Длинного Германа был водружен сине-черно-белый флаг. Народ ликовал и, по мнению немцев, позволил себя оболванить, купившись на ложные надежды и беспочвенные слухи, в результате которых на следующий день заметно снизилось количество эстонцев, желавших эвакуироваться. Состоявшие на военной службе эстонцы все чаще дезертировали, мужчины бежали из лазаретов, чтобы их не отправили на судно.
По городу поползли слухи, что эвакуирующихся в Германию эстонцев посадят вместе с русскими в лагеря, что большинство судов будет потоплено в пути, а американцы с англичанами уже высадились в Финляндии, непременно прибудут в Эстонию и сдержат натиск коммунистов.
Таким образом, число эстонцев, желавших эвакуироваться в Германию, в последний момент значительно сократилось. В то же время в городе участились столкновения между немцами и эстонцами, из-за чего коменданту города, генерал-майору Артуру Бисле, пришлось отдать распоряжение забрать у эстонцев оружие.
В своем докладе Герок писал, что 21 сентября обстановка в Таллинне стала напряженной: гражданские лица сорвали с башни Длинного Германа немецкий военный флаг и захватили Таллиннскую радиостанцию. На улицах происходили перестрелки, опустошались военные склады. Два батальона эстонцев, выставленные на внешнюю линию обороны Таллинна, покинули позиции и двинулись на восток, чтобы начать партизанскую войну.
Позже до руководства боевой группы Герока дошли сообщения о том, что эстонцы планировали в Таллинне восстание: хотели отобрать у немцев оружие и интернировать их. По их оценке, им удалось избежать этого только благодаря вечерней атаке советских ВВС, которая вынудила эстонцев остаться в укрытиях.
В конце доклада Герок написал: «Причиной беспорядков могли стать люди, зараженные коммунистической идеологией, и националистически настроенные круги, а также слухи среди гражданского населения о том, что немцы хотят уничтожить жизненно важные предприятия города. Члены эстонской военизированной организации «Омакайтсе» с горечью жаловались, что тех, кто на протяжении трех лет во всем помогали немцам, не проинформировали вовремя о предстоящих событиях и оставили под ударом».
При этом неясно, были ли опасения немцев основаны на какой-то конкретной информации.
При этом неясно, были ли опасения немцев основаны на какой-то конкретной информации или же просто учитывалась возможность дальнейшей эскалации ситуации в свете действий правительства Тийфа и адмирала Йохана Питки.
Провал пропаганды Красной Армии
Несмотря на обострение отношений, 21 и 22 сентября на судах было размещено еще порядка 10 000 гражданских лиц и столько же военнослужащих, которые формировали внешнюю и внутреннюю оборону города. В период с 18:00 17 октября до 8:30 22 сентября из Таллинна было эвакуировано в общей сложности не менее 50 000 человек. Транспортные суда Malgache, Sumatra и Gotenland вышли из Таллинна пустыми, так как для них не хватило эвакуированных.
21 сентября к пяти часам вечера немецкие подразделения отступили от Нарвы к Ягала, где за ночь они не подверглись атакам и смогли уйти в Палдиски. К четырем часам в порту нужно было собрать всех находившихся в городе солдат, к шести свои позиции должны были оставить подразделения внешнего кольца обороны и немедленно прибыть в порт.
Вероятно, это было танковое подразделение 117-го стрелкового корпуса 8-й армии, подступавшее к Таллинну со стороны Пирита.
К утру в порту оставались еще последние подрывные и охранные подразделения. К десяти часам последние подразделения взорвали порт и покинули его, так и не вступив в огневой контакт с подразделениями Красной Армии, которые вот-вот должны были прибыть. Еще в 10:45-10:50 руководитель эвакуации капитан 3-го ранга Пинкепанк забирал на небольшом судне с берега последних отставших солдат и команду подрывников. Сразу после этого по Таллиннской электростанции был открыт артиллерийский огонь, но из-за поднявшегося облака пыли им самим не удалось убедиться в его результативности.
Вдогонку последним кораблям сопровождения, вышедшим из таллиннского рейда, со стороны Пирита полетел снаряд, который, как полагается, был выпущен первым прибывшим на место танком Красной Армии. Вероятно, это было танковое подразделение 117-го стрелкового корпуса 8-й армии, подступавшее к Таллинну со стороны Пирита. Через полчаса по Тартускому шоссе в город вошел пропагандистский передовой отряд Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии, которому не удалось произвести даже символического выстрела по отступающим немцам.
После успешной эвакуации Таллинна контр-адмирал Бурхард 29 сентября был награжден Рыцарским крестом. Однако это была не последняя его операция по эвакуации. В течение нескольких следующих месяцев он эвакуировал почти два миллиона человек из Курляндии и Восточной Германии, заслужив этим звание адмирала и Рыцарский крест с дубовыми листьями.