ИСТОРИЯ Как Таллинн был захвачен Красной армией в сентябре 1944 года

При этом неясно, были ли опасения немцев основаны на какой-то конкретной информации или же просто учитывалась возможность дальнейшей эскалации ситуации в свете действий правительства Тийфа и адмирала Йохана Питки.

Провал пропаганды Красной Армии

Несмотря на обострение отношений, 21 и 22 сентября на судах было размещено еще порядка 10 000 гражданских лиц и столько же военнослужащих, которые формировали внешнюю и внутреннюю оборону города. В период с 18:00 17 октября до 8:30 22 сентября из Таллинна было эвакуировано в общей сложности не менее 50 000 человек. Транспортные суда Malgache, Sumatra и Gotenland вышли из Таллинна пустыми, так как для них не хватило эвакуированных.

21 сентября к пяти часам вечера немецкие подразделения отступили от Нарвы к Ягала, где за ночь они не подверглись атакам и смогли уйти в Палдиски. К четырем часам в порту нужно было собрать всех находившихся в городе солдат, к шести свои позиции должны были оставить подразделения внешнего кольца обороны и немедленно прибыть в порт.

Вероятно, это было танковое подразделение 117-го стрелкового корпуса 8-й армии, подступавшее к Таллинну со стороны Пирита.