Спешите! Регистрация на Тартуский марафон, вероятно, будет закрыта раньше срока

«Мы планировали увеличение числа участников на марафон и полумарафон примерно на 20% - 2000 участников, но на данный момент у нас зарегистрировано уже около 1900 человек. Так что вполне вероятно, что вскоре нам придется закрыть регистрацию», - поясняет в пресс-релизе главный организатор мероприятия Индрек Кельк.

«На дистанции 10 км по сравнению с прошлым годом количество участников больше, но там еще можно регистрировать людей. На данный момент на дистанцию ​​10 км зарегистрировалось 1600 человек и мы можем записать еще 400. Поскольку до начала соревнований самая большая регистрация приходится именно на короткие дистанции, не исключено, что регистрация на короткую дистанцию также закроется раньше», - добавил Кельк.

Кроме того, очень популярен и Friday Night Run - забег, который предшествует Тартускому марафону. «Пятничный Friday Night Run установил рекорд. Тут нет ограничения на количество участников, на дистанции ожидается две тысячи бегунов. Поэтому в этом году мы также сделаем начало трассы шире, чтобы вместить людей. Посетителей концерта и лазерного шоу стало еще больше, и это радостная новость. Те, кто не хочет бегать, могут просто прийти послушать концерт и поболеть за бегунов», - рассказал Кельк.

Также в субботу состоятся детские забеги тартуского городского марафона, где все финишеры получат медаль, мороженое и напиток. «Не нужно бояться, что призов не хватит. Все есть», - уточняет главный организатор.

13-й Тартуский городской марафон состоится 5 октября. Можно принять участие на дистанциях 10 км, 21 км, 42 км и детских забегах. Чемпионы Эстонии определяются также на полумарафонской дистанции. Накануне Тартуского городского марафона, 4 октября, состоится пятничный ночной забег протяженностью 4 км.