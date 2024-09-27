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Фото Автобус с пассажирами попал в ДТП

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В пятницу утром неподалеку от Вильянди столкнулись фургон и автобус, следовавший из Тарту на Сааремаа, в котором находились 42 человека. Водитель фургона получил ранения.

В 8 часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на дороге Тарту -Вильянди - Килинги-Нымме в волости Вийратси Вильяндиского уезда произошло ДТП, в котором столкнулись автобус и микроавтобус.

В результате аварии фургон вылетел с дороги  и перевернулся на крышу. Водитель получил ранения, медики доставили его в больницу.

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