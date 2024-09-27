Репс обвиняется в присвоении, совершенном государственным служащим. Согласно обвинению, Репс организовала финансирование личных расходов, не связанных с работой министерства, из средств министерства. В том числе на уход за детьми (включая транспортировку, обслуживание, помощь и прочее), транспортные услуги для себя и других лиц, а также на покупку и перевоз товаров. Репс знала, что эта деятельность не относится к обязанностям сотрудников Министерства образования и науки.

Также Репс незаконно воспользовалась топливной картой министерства и за счет средств министерства покрыла расходы, связанные с празднованием своего дня рождения в помещении министерства.

Репс также использовала средства министерства для оплаты дорожных расходов своего ребенка, покупки кофемашины, празднования дня рождения в ресторане Mon Repos и посещения ралли WRC в Эстонии.

Суд счел, что обвинения в значительной степени доказаны. Наиболее спорными были вопросы, связанные с расходами на детей. Суд считает, что Репс, будучи министром, не имела права использовать бюджет министерства для покрытия личных расходов. В ходе слушаний суду пытались объяснить, что поездки Репс с маленьким ребенком были формой рекламы, однако суд решил, что это злоупотребление доброй волей сотрудников министерства и дополнительные расходы для министерства, то есть Репс решала свои семейные вопросы за счет рабочего и свободного времени сотрудников министерства и финансовых ресурсов министерства.