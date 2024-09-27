В пятницу Харьюский уездный суд приговорил бывшего министра образования и науки Майлис Репс к одному году и пяти месяцам условного заключения за присвоение и мошенничество. Ей не придется отправиться за решетку, если в течение двухлетнего испытательного срока она не совершит новое преступление.
Репс обвиняется в присвоении, совершенном государственным служащим. Согласно обвинению, Репс организовала финансирование личных расходов, не связанных с работой министерства, из средств министерства. В том числе на уход за детьми (включая транспортировку, обслуживание, помощь и прочее), транспортные услуги для себя и других лиц, а также на покупку и перевоз товаров. Репс знала, что эта деятельность не относится к обязанностям сотрудников Министерства образования и науки.
Также Репс незаконно воспользовалась топливной картой министерства и за счет средств министерства покрыла расходы, связанные с празднованием своего дня рождения в помещении министерства.
Репс также использовала средства министерства для оплаты дорожных расходов своего ребенка, покупки кофемашины, празднования дня рождения в ресторане Mon Repos и посещения ралли WRC в Эстонии.
Суд счел, что обвинения в значительной степени доказаны. Наиболее спорными были вопросы, связанные с расходами на детей. Суд считает, что Репс, будучи министром, не имела права использовать бюджет министерства для покрытия личных расходов. В ходе слушаний суду пытались объяснить, что поездки Репс с маленьким ребенком были формой рекламы, однако суд решил, что это злоупотребление доброй волей сотрудников министерства и дополнительные расходы для министерства, то есть Репс решала свои семейные вопросы за счет рабочего и свободного времени сотрудников министерства и финансовых ресурсов министерства.
По мнению защиты, задачи шофера и советников требуют взаимодействия с детьми министра, поэтому поручение им таких задач было законным. Однако подобное толкование, по мнению суда, является произвольным. Понятно, что работа министра важна для эстонского государства и что рабочий день министра длителен и иногда требует больших усилий, но это не означает, что государство должно предоставлять или компенсировать министру вспомогательный персонал для ухода за ее детьми и семьей, или что оно должно делать это за счет рабочего или свободного времени сотрудников министерства.
Суд принял решение прекратить уголовное производство в отношении Репс по обвинению в растрате по эпизоду использования топливной карты, так как посчитал, что в данном случае речь идет о проступке.
В качестве судебных издержек Репс должна будет выплатить в доход государства штраф в размере 1230 евро в связи с осуждением за преступление второй степени и часть судебных издержек Министерства образования и науки в размере 3877,30 евро.
Гражданский иск, который выдвинуло Министерство образования, был удовлетворен частично. Если приговор вступит в силу, то Майлис Репс придется вернуть министерству 6070 евро плюс пени. В исковом заявлении министерство требовало от Репс около 120 000 евро без учета пени.
Решение Харьюского уездного суда еще не вступило в силу.