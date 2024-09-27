По словам руководителя Citadele Leasing Райнера Моппеля, цена остается главным фактором, заставляющим потребителей выбирать бензиновые или дизельные автомобили.

«Согласно исследованию, проведенному Citadele, 44% респондентов в Эстонии считают покупку электромобиля слишком дорогой, а 30% - слишком затратной по сравнению с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, - отметил Моппель. - Кроме того, важным препятствием для покупки электромобиля жители Эстонии называют проблемы, связанные с зарядкой, такие как недостаточно развитая сеть зарядных станций».

Однако, по словам Моппеля, осведомленность людей возросла, и они все реже руководствуются предвзятыми мнениями: «В этом, безусловно, сыграло роль технологическое развитие электромобилей: сегодня на рынке можно найти модели, позволяющие на одной зарядке проехать до 700 километров, а также модели, в которых для ремонта батареи достаточно заменить один элемент, а не весь аккумуляторный блок».

Параллельно с этим китайские электромобили становятся серьезными конкурентами для местных производителей на европейском рынке. В прошлом году в Китае было произведено около одной пятой проданных в Европе электромобилей (19,5%), а к концу года ожидается, что этот показатель вырастет до 25%.

На мировом рынке конкуренция среди производителей электромобилей очень агрессивна, что привело к заметному снижению цен, чтобы конкурировать с недорогими китайскими машинами. Кроме того, Европейский союз, Канада и США ввели повышенные таможенные тарифы на китайские электромобили.

По мнению Моппеля, выход на рынок стран Балтии других китайских автопроизводителей, вероятно, является лишь вопросом времени: «Хочется верить, что от нынешних событий на рынке выиграют прежде всего потребители: чем больше в Эстонии представлено производителей и моделей, тем больше шансов приобрести машины по конкурентоспособным ценам. Это приведет к увеличению доли электромобилей на наших дорогах».

Китайские электромобили вскоре могут кардинально изменить рынок в Эстонии, считают эксперты Citadele

По словам председателя правления Autospirit AS Марко Вийранда, электромобили в основном покупают семейные люди в качестве второй машины для поездок по городу и его окрестностям: «Также их покупают те, у кого есть возможность заряжать автомобиль дома или в офисе. Мало тех, кто полагается исключительно на общественные зарядные станции».