В 2023 году в Эстонии на электромобили приходилось всего 6,3% от общего числа проданных автомобилей. Эксперты называют такой уровень скромным.
По словам руководителя Citadele Leasing Райнера Моппеля, цена остается главным фактором, заставляющим потребителей выбирать бензиновые или дизельные автомобили.
«Согласно исследованию, проведенному Citadele, 44% респондентов в Эстонии считают покупку электромобиля слишком дорогой, а 30% - слишком затратной по сравнению с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, - отметил Моппель. - Кроме того, важным препятствием для покупки электромобиля жители Эстонии называют проблемы, связанные с зарядкой, такие как недостаточно развитая сеть зарядных станций».
Однако, по словам Моппеля, осведомленность людей возросла, и они все реже руководствуются предвзятыми мнениями: «В этом, безусловно, сыграло роль технологическое развитие электромобилей: сегодня на рынке можно найти модели, позволяющие на одной зарядке проехать до 700 километров, а также модели, в которых для ремонта батареи достаточно заменить один элемент, а не весь аккумуляторный блок».
Параллельно с этим китайские электромобили становятся серьезными конкурентами для местных производителей на европейском рынке. В прошлом году в Китае было произведено около одной пятой проданных в Европе электромобилей (19,5%), а к концу года ожидается, что этот показатель вырастет до 25%.
На мировом рынке конкуренция среди производителей электромобилей очень агрессивна, что привело к заметному снижению цен, чтобы конкурировать с недорогими китайскими машинами. Кроме того, Европейский союз, Канада и США ввели повышенные таможенные тарифы на китайские электромобили.
По мнению Моппеля, выход на рынок стран Балтии других китайских автопроизводителей, вероятно, является лишь вопросом времени: «Хочется верить, что от нынешних событий на рынке выиграют прежде всего потребители: чем больше в Эстонии представлено производителей и моделей, тем больше шансов приобрести машины по конкурентоспособным ценам. Это приведет к увеличению доли электромобилей на наших дорогах».
Китайские электромобили вскоре могут кардинально изменить рынок в Эстонии, считают эксперты Citadele
По словам председателя правления Autospirit AS Марко Вийранда, электромобили в основном покупают семейные люди в качестве второй машины для поездок по городу и его окрестностям: «Также их покупают те, у кого есть возможность заряжать автомобиль дома или в офисе. Мало тех, кто полагается исключительно на общественные зарядные станции».