Государство заставило строителя значительно подорожавшей Национальной библиотеки молчать

Три года назад на строительство библиотеки из государственного бюджета было выделено 53 миллиона евро. Уже ранее было известно, что стоимость работ превысит эту сумму, а пару недель назад выяснилось, что стоимость реновации возросла до 105 миллионов евро. В середине сентября правительство выделило дополнительные средства на оборудование здания