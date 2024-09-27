Рост цен за последние годы и неожиданности при строительных работах увеличили стоимость реновации Национальной библиотеки в два раза по сравнению с первоначальным планом, однако государство не позволяет строителю объяснить ситуацию, пишут «Деловые ведомости».
Государство заставило строителя значительно подорожавшей Национальной библиотеки молчать
Три года назад на строительство библиотеки из государственного бюджета было выделено 53 миллиона евро. Уже ранее было известно, что стоимость работ превысит эту сумму, а пару недель назад выяснилось, что стоимость реновации возросла до 105 миллионов евро. В середине сентября правительство выделило дополнительные средства на оборудование здания
Однако выяснить, что происходит на стройке представительной эстонской библиотеки, сложно, поскольку организатор строительных работ – государственное предприятие Riigi Kinnisvara AS (RKAS) – практически не дает объяснений и не позволяет строительной компании Ehitus5ECO OÜ комментировать происходящее.
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