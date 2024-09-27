В Финляндии газеты на языках меньшинств получили поддержку в размере полмиллиона евро. Об этом пишет Yle.
Финляндия спонсирует газеты на саамском и языке романи
По данным министерства образования и культуры, финансовая поддержка предоставляется газетам и онлайн-изданиям на шведском, саамском, карельском, жестовом языках, а также на языке романи.
Самые крупные отдельные гранты составили 85 000 евро и были направлены шведоязычным изданиям.
Интересно, что в Эстонии, по данным портала Eesti.ee, проживают представители 211 национальностей, здесь говорят на 243 различных родных языках. Наибольшую национальную группу составляют русские, за ними следуют украинцы, белорусы и финны.