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Финляндия спонсирует газеты на саамском и языке романи

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Газеты. Иллюстративное фото.
Газеты. Иллюстративное фото. Фото: Pexels

В Финляндии газеты на языках меньшинств получили поддержку в размере полмиллиона евро. Об этом пишет Yle.

По данным министерства образования и культуры, финансовая поддержка предоставляется газетам и онлайн-изданиям на шведском, саамском, карельском, жестовом языках, а также на языке романи.

Самые крупные отдельные гранты составили 85 000 евро и были направлены шведоязычным изданиям.

Интересно, что в Эстонии, по данным портала Eesti.ee, проживают представители 211 национальностей, здесь говорят на 243 различных родных языках. Наибольшую национальную группу составляют русские, за ними следуют украинцы, белорусы и финны.

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