Финляндия спонсирует газеты на саамском и языке романи

По данным министерства образования и культуры, финансовая поддержка предоставляется газетам и онлайн-изданиям на шведском, саамском, карельском, жестовом языках, а также на языке романи.

Интересно, что в Эстонии, по данным портала Eesti.ee, проживают представители 211 национальностей, здесь говорят на 243 различных родных языках. Наибольшую национальную группу составляют русские, за ними следуют украинцы, белорусы и финны.