После долгого солнечного лета самое время подумать о подготовке дома к более холодному периоду. Основательная осенняя уборка не просто поможет создать дома уютную теплую атмосферу, но и избавит от необходимости тщательной уборки весной.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Как подготовить дом к холодному сезону после лета: рекомендации эксперта
Тренинг-менеджер Samsung Eesti Павел Мелешко привел основные принципы генеральной уборки дома после лета и его подготовки к осеннему сезону.
Начните с пола и ковров
Песок, пыль и прочая грязь – все это может появиться дома, в особенности если проводить много времени на свежем воздухе. Начните уборку с глубокой чистки ковров и пола. По возможности воспользуйтесь для этого специальными насадками пылесоса, предусмотренными для ухода за различными поверхностями. В комплекте ко многим пылесосам, например, идут отдельные насадки для ковров и твердых поверхностей. Вертикальные же пылесосы позволяют с удобством убирать пыль и с высоких поверхностей, чтобы она потом не падала на уже чистый пол.
Мойка окон и уход за шторами
Осенняя уборка – отличный повод помыть окна и позаботиться о шторах, чтобы ничто не мешало последним теплым солнечным лучам проникнуть в дом. Если шторы можно стирать, снимите их и выстирайте в соответствии с инструкциями производителя. В большинстве случаев для стирки штор подходят низкая температура и режим деликатной стирки.
Чтобы помыть окна, сначала воспользуйтесь мягкой щеткой или тряпкой для пыли – это поможет удалить некоторое количество пыли и загрязнений. Затем нанесите на окна специальное средство для мытья или раствор воды и уксуса. Для мытья окон используйте тряпку из микрофибры или резиновый скребок: окна мойте сверху вниз. В завершение пройдитесь по окну сухой тряпкой, чтобы избежать разводов при окончательном высыхании воды.
Уход за мебелью и домашним текстилем
Мягкая мебель и домашний текстиль - чехлы для диванов, пледы и подушки - нуждаются в периодическим уходе, ведь в противном случае они становятся источниками пыли и аллергенов. «У вертикальных пылесосов Samsung есть специальные насадки, которые хорошо подходят для чистки мебели и в частности помогают удалять с поверхности шерсть домашних животных», + сказал Мелешко. Также их можно использовать для удаления пыли из труднодоступных мест, например, между подушками дивана.
Мытье кухонной техники и холодильника
В преддверии осени важно уделить внимание чистоте холодильника и другой кухонной техники, поскольку это поможет избежать появления неприятных запахов и размножения бактерий. Изнутри холодильник можно вымыть раствором воды и соды. Это натуральное и эффективное чистящее средство не оставит в холодильнике ненужной химии и неприятных запахов. Для чистки духовки хорошо подойдут специальные средства, разработанные именно для удаления пригоревшей грязи.
Только учитывайте, что при работе с такими химикатами следует обязательно использовать защитные перчатки и не забывать проветривать помещение. Очистить конфорки газовой или электрической плиты поможет смесь лимонного сока и соды. «Лимонный сок помогает растворять жир, а сода обладает легким абразивным эффектом, позволяя удалить пригоревшие остатки пищи. Для мытья керамических и индукционных плит следует использовать специальные чистящие средства, предусмотренные именно для таких поверхностей», - сказал Мелешко.
Обслуживание отопительных приборов
Перед началом зимы важно проверить и при необходимости очистить воздушные фильтры и отопительные элементы, чтобы воздух дома был чистым, а отопительные приборы работали как следует. Толстый слой пыли на радиаторе отопления, например, может мешать его работе и приводить к появлению неприятного запаха. В редких случаях это даже может быть опасно.