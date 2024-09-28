ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Как подготовить дом к холодному сезону после лета: рекомендации эксперта

Уход за мебелью и домашним текстилем

Мягкая мебель и домашний текстиль - чехлы для диванов, пледы и подушки - нуждаются в периодическим уходе, ведь в противном случае они становятся источниками пыли и аллергенов. «У вертикальных пылесосов Samsung есть специальные насадки, которые хорошо подходят для чистки мебели и в частности помогают удалять с поверхности шерсть домашних животных», + сказал Мелешко. Также их можно использовать для удаления пыли из труднодоступных мест, например, между подушками дивана.

Мытье кухонной техники и холодильника

В преддверии осени важно уделить внимание чистоте холодильника и другой кухонной техники, поскольку это поможет избежать появления неприятных запахов и размножения бактерий. Изнутри холодильник можно вымыть раствором воды и соды. Это натуральное и эффективное чистящее средство не оставит в холодильнике ненужной химии и неприятных запахов. Для чистки духовки хорошо подойдут специальные средства, разработанные именно для удаления пригоревшей грязи.

Только учитывайте, что при работе с такими химикатами следует обязательно использовать защитные перчатки и не забывать проветривать помещение. Очистить конфорки газовой или электрической плиты поможет смесь лимонного сока и соды. «Лимонный сок помогает растворять жир, а сода обладает легким абразивным эффектом, позволяя удалить пригоревшие остатки пищи. Для мытья керамических и индукционных плит следует использовать специальные чистящие средства, предусмотренные именно для таких поверхностей», - сказал Мелешко.

Обслуживание отопительных приборов

Перед началом зимы важно проверить и при необходимости очистить воздушные фильтры и отопительные элементы, чтобы воздух дома был чистым, а отопительные приборы работали как следует. Толстый слой пыли на радиаторе отопления, например, может мешать его работе и приводить к появлению неприятного запаха. В редких случаях это даже может быть опасно.