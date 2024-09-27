Пт, 27.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Enefit заменит зарядные устройства электромобилей к концу 2024 года

Copy
Пункты зарядки CHAdeMO останутся и в будущем, обещают в Enefit.
Пункты зарядки CHAdeMO останутся и в будущем, обещают в Enefit. Фото: Enefitvolt

Enefit сообщила об обновлении общественной сети зарядных станций электромобилей. Компания меняет устройства быстрой зарядки аккумуляторов на новый стандарт.

Общественная сеть зарядных станций электромобилей Enefit Volt насчитывает более 200 зарядных устройств в Эстонии. В рамках которого к концу 2024 года будут постепенно заменены все зарядные устройства Elmo с насадкой CHAdeMO (система быстрой зарядки аккумуляторных электромобилей, разработанная в 2010 году Ассоциацией CHAdeMO, образованной Токийской электроэнергетической компанией и пятью крупными японскими автопроизводителями), установленные в период с 2011 по 2013 год.

Возможность зарядки CHAdeMO сохранится в тех местах, где, согласно статистике использования, чаще всего заряжаются автомобили с данным стандартом зарядки.

Статистика показывает, что девять из десяти автомобилей используют стандарт зарядки CCS. Это комбинированная система зарядки, которая сочетает в себе зарядку постоянным и переменным током через один подключаемый порт и позволяет заряжать электромобили на гораздо более высоких уровнях мощности по сравнению с обычной зарядкой от сети переменного тока. Стандарт зарядки CCS используется в основном европейскими, американскими и южнокорейскими производителями автомобилей. Поэтому Enefit начала замену зарядных устройств, входивших в сеть Elmo, с лета прошлого года, и планирует завершить ее к концу этого года.

По словам руководителя сферы по э-мобильности на рынке Эстонии Enefit Volt Вильяра Конта, статистика показывает снижение уровня использования CHAdeMO. Большинство автопроизводителей выпускают для нашего рынка электромобили по европейскому стандарту зарядки, т. е. с зарядными устройствами, совместимыми с типом CCS. В настоящее время около 10% всех зарегистрированных в Эстонии электромобилей и подключаемых гибридов совместимы с насадками CHAdeMO и Type 2. Остальные, или почти 90% электромобилей, совместимы с насадками CCS и Type 2», - сказал Конт.

По его словам, Elmo прекращает поддержку программного обеспечения и разработку платформы CHAdeMO с нового года. «По этой причине мы заменим к концу 2024 года все зарядные устройства Elmo с насадкой CHAdeMO, установленные в 2011-2013 годах. Мы сохраним возможность зарядки CHAdeMO в тех местах, где, согласно статистике использования, с этим стандартом зарядки заряжается больше всего автомобилей», - сказал Вильяр Конт.

«В настоящее время идет активная замена зарядных устройств, поэтому перед тем, как в следующий раз поехать заряжать электромобиль, убедитесь, что в вашем обычном месте зарядки есть зарядное устройство CHAdeMO», – рекомендует Конт. Самую актуальную информацию о возможностях зарядки в режиме реального времени можно найти в приложении Enefit Volt и на карте общественной сети зарядных станций.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх