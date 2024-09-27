Enefit сообщила об обновлении общественной сети зарядных станций электромобилей. Компания меняет устройства быстрой зарядки аккумуляторов на новый стандарт.
Enefit заменит зарядные устройства электромобилей к концу 2024 года
Общественная сеть зарядных станций электромобилей Enefit Volt насчитывает более 200 зарядных устройств в Эстонии. В рамках которого к концу 2024 года будут постепенно заменены все зарядные устройства Elmo с насадкой CHAdeMO (система быстрой зарядки аккумуляторных электромобилей, разработанная в 2010 году Ассоциацией CHAdeMO, образованной Токийской электроэнергетической компанией и пятью крупными японскими автопроизводителями), установленные в период с 2011 по 2013 год.
Возможность зарядки CHAdeMO сохранится в тех местах, где, согласно статистике использования, чаще всего заряжаются автомобили с данным стандартом зарядки.
Статистика показывает, что девять из десяти автомобилей используют стандарт зарядки CCS. Это комбинированная система зарядки, которая сочетает в себе зарядку постоянным и переменным током через один подключаемый порт и позволяет заряжать электромобили на гораздо более высоких уровнях мощности по сравнению с обычной зарядкой от сети переменного тока. Стандарт зарядки CCS используется в основном европейскими, американскими и южнокорейскими производителями автомобилей. Поэтому Enefit начала замену зарядных устройств, входивших в сеть Elmo, с лета прошлого года, и планирует завершить ее к концу этого года.
По словам руководителя сферы по э-мобильности на рынке Эстонии Enefit Volt Вильяра Конта, статистика показывает снижение уровня использования CHAdeMO. Большинство автопроизводителей выпускают для нашего рынка электромобили по европейскому стандарту зарядки, т. е. с зарядными устройствами, совместимыми с типом CCS. В настоящее время около 10% всех зарегистрированных в Эстонии электромобилей и подключаемых гибридов совместимы с насадками CHAdeMO и Type 2. Остальные, или почти 90% электромобилей, совместимы с насадками CCS и Type 2», - сказал Конт.
По его словам, Elmo прекращает поддержку программного обеспечения и разработку платформы CHAdeMO с нового года. «По этой причине мы заменим к концу 2024 года все зарядные устройства Elmo с насадкой CHAdeMO, установленные в 2011-2013 годах. Мы сохраним возможность зарядки CHAdeMO в тех местах, где, согласно статистике использования, с этим стандартом зарядки заряжается больше всего автомобилей», - сказал Вильяр Конт.
«В настоящее время идет активная замена зарядных устройств, поэтому перед тем, как в следующий раз поехать заряжать электромобиль, убедитесь, что в вашем обычном месте зарядки есть зарядное устройство CHAdeMO», – рекомендует Конт. Самую актуальную информацию о возможностях зарядки в режиме реального времени можно найти в приложении Enefit Volt и на карте общественной сети зарядных станций.