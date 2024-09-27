Enefit заменит зарядные устройства электромобилей к концу 2024 года

Общественная сеть зарядных станций электромобилей Enefit Volt насчитывает более 200 зарядных устройств в Эстонии. В рамках которого к концу 2024 года будут постепенно заменены все зарядные устройства Elmo с насадкой CHAdeMO (система быстрой зарядки аккумуляторных электромобилей, разработанная в 2010 году Ассоциацией CHAdeMO, образованной Токийской электроэнергетической компанией и пятью крупными японскими автопроизводителями), установленные в период с 2011 по 2013 год.

Возможность зарядки CHAdeMO сохранится в тех местах, где, согласно статистике использования, чаще всего заряжаются автомобили с данным стандартом зарядки.

Статистика показывает, что девять из десяти автомобилей используют стандарт зарядки CCS. Это комбинированная система зарядки, которая сочетает в себе зарядку постоянным и переменным током через один подключаемый порт и позволяет заряжать электромобили на гораздо более высоких уровнях мощности по сравнению с обычной зарядкой от сети переменного тока. Стандарт зарядки CCS используется в основном европейскими, американскими и южнокорейскими производителями автомобилей. Поэтому Enefit начала замену зарядных устройств, входивших в сеть Elmo, с лета прошлого года, и планирует завершить ее к концу этого года.